A evolução dos robôs humanoides tem sido feita de forma impressionante pela Boston Dynamics e ao longo dos últimos anos temos vistos façanhas impressionantes para uma máquina. E até onde pode ir esta evolução?

Um novo vídeo mostra como é que estas máquinas dominam movimentos como o parkour e não deixa de ser perturbador. Veja o vídeo.

Os robôs humanoides

Esta não foi a primeira vez que a Boston Dynamics, empresa do grupo da Hyundai, colocou o seus robôs humanoides a saltar obstáculos. O parkour parece que é uma atividade "apreciada" pelos Atlas.

No entanto, a evolução tem vindo a acontecer e é cada vez mais perturbador ver o movimento sincronizado destas máquinas e a forma como os seus movimentos se confundem com os movimentos de qualquer um de nós.

O vídeo de dois robôs a saltar plataformas, caixas e vigas, foi partilhado hoje pela empresa e pode ser visto abaixo.

Apesar de parecer apenas uma brincadeira, a Boston Dynamics tem como objetivo tornar os robôs capazes de lidar com uma ampla variedade de tarefas com destreza humana. Esperando nós, humanos, que se mantenham do nosso lado.

Quem é (o que é) o Atlas?

Atlas é o robô humanoide mais dinâmico que existe. O sistema de controlo avançado do Atlas e o seu hardware de última geração dão ao robô a força e o equilíbrio para demonstrar agilidade de nível humano.

Trata-se, na verdade, de uma plataforma de investigação da Boston Dynamics projetada para ultrapassar mesmo os limites da mobilidade de todo o corpo.

Já viu o Atlas a dançar ao lado do Spot e do Stretch?