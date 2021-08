COVID-19: Riscos das vacinas estão cobertos pelos seguros

Sim, os seguros cobrem problemas com vacinas! Os problemas causados pelas vacinas para proteção contra a COVID-19 têm sido residuais face à quantidade de pessoas vacinadas. De acordo com números recentes do Infarmed, entre mais de 11 milhões de vacinas administradas em Portugal, até 22 de julho, o foram contabilizados 4015 casos graves de reação adversa.

Os contratos dos seguros de vida não excluem eventuais danos causados pela toma das vacinas contra a COVID-19.

"Letras pequenas" dos seguros não excluem danos causados pelas vacinas...

De acordo com o JN, os riscos com a toma de vacinas para a COVID-19 estão cobertos pelas seguradoras. As letras pequeninas dos contratos dos seguros de vida não excluem eventuais danos causados pela toma das vacinas asseguraram as principais companhias, ao jornal.

Os valores pagos pelas seguradoras em Portugal, por incapacidade ou morte nos seguros de vida — incluindo por causas relacionadas com a COVID-19 — aumentaram 22% em junho, face ao mesmo mês do ano passado.

Por exemplo, a Fidelidade, a maior seguradora presente em Portugal...

desde o início da pandemia, em março de 2020, já foram pagas indemnizações no valor de 2.849.441,33 euros, relativas a 111 sinistrados, com 127 sinistros - diretamente relacionados com o vírus (um sinistrado pode ter mais do que uma apólice contratada, daí a diferença)

Fonte do Grupo Ageas revelou ao jornal que...

no caso de morte ou invalidez em resultado da toma de uma vacina testada e certificada pelas autoridades de saúde, esta situação encontra-se coberta pelos nossos seguros de vida, desde que não esteja associada a uma situação existente antes da subscrição dos mesmos

A base de dados europeia de notificações de reações adversas medicamentosas suspeitas contabiliza, em 500 milhões de doses de vacinas, 394 mortes, 13 075 incapacitados permanentes e 330 com sequelas.

