Spotify: Podcasters poderão cobrar pela subscrição dos seus conteúdos

O Spotify tem conquistado o mundo do áudio e reunido mais assinantes do que qualquer outro serviço semelhante no mercado. Além das várias modalidades disponíveis na plataforma, recebeu os Podcasts, em 2019, e, agora, vai permitir que todos os podcasters cobrem pela subscrição dos seus conteúdos.

Para já, esta opção estará disponível apenas nos EUA.

Apesar de o Spotify ter mais assinantes do que qualquer outra plataforma semelhante e estar a conquistar o mundo do áudio, a ambição não para de crescer. Então, ontem, anunciou que vai abrir a subscrição de Podcasts (Podcast Subscriptions) a todos os podcasters nos EUA.

Assim sendo, os criadores de conteúdo multimédia que produzam um podcast poderão cobrar aos seus ouvintes. Mais do que isso, poderão etiquetar episódios como exclusivos para subscritores.

Nesta nova modalidade de subscrição dos Podcasts no Spotify, estarão disponíveis 20 níveis de preço para os podcasters. Esta ampla gama de opções permitirá aos criadores de conteúdo multimédia segmentar o seu público.

Até 2023, os podcasters receberão 100% das receitas geradas pelas subscrições do(s) seu(s) Podcast(s), excluindo as taxas de processamento dos pagamentos. A partir de 2023, o Spotify irá cobrar uma taxa de 5%.

Acreditamos que a oferta de conteúdos apenas para assinantes no Spotify, que pode ser descoberta pela nossa base de utilizadores de 365 milhões de ouvintes mensais, permitirá que mais desse conteúdo ganhe audiências e faça ligações reais com eles. É também por isso que estamos a fornecer, aos criadores, informações de contacto para os seus subscritores. Compreendemos que os criadores querem ser donos das suas relações com os ouvintes, e pretendemos dar poder a isso.

Disse o Spotify, num comunicado de imprensa.

Além das especificidades relativas à nova modalidade de subscrição dos Podcasts, o Spotify revelou que os ouvintes internacionais terão acesso aos conteúdos exclusivos para subscritores no dia 15 de setembro – uma vez subscritos, aqueles aparecerão no mesmo feed que o restante conteúdo. Por sua vez, as subscrições de Podcast serão disponibilizadas a criadores fora dos EUA nas próximas semanas.

