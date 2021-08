O Spotify tem conseguido conquistar os utilizadores não apenas pelos seus serviços mas também pelas apps que disponibiliza aos utilizadores. Consegue estar presente na maioria dos sistemas operativos e em muitos dispositivos.

Estas apps têm-se adaptado e dado aos utilizadores muitas das novidades que vão surgindo no serviço de streaming. Agora há mais uma novidade a chegar, desta vez dedicada ao Wear OS e com uma particularidade. Finalmente vai ser possível tocar músicas direto no smartwatch.

Quando a Google apresentou o Wear OS 3, o Spotify tinha dado a conhecer os planos para a sua app dedicada para estes dispositivos. Eram várias as possibilidades colocadas em cima da mesa e que certamente se vão materializar em breve.

A mais interessante delas, e que foi mostrada em detalhe, era a possibilidade de o Spotify ser usado num smartwatch sem ligação ao smartphone. Isto implica que as músicas sejam descarregadas antes e estejam disponíveis offline.

Essa opção que tanto era pedida para o Wear OS está finalmente anunciada e deverá chegar nas próximas semanas ao smartwatches com o sistema da Google. A grande novidade é que não se vai limitar ao Wear OS 3 e vai chegar também ao Wear OS 2.

A nova versão do Spotify dedicado ao smartwatch vai finalmente permitir que os utilizadores possam descarregar músicas diretamente desta app. Isso permitirá depois que seja usado diretamente do relógio, ocupando espaço de armazenamento que passa a ser partilhado.

Como limite, a nova versão do Spotify para o Wear OS implica que estejam uns headphones associados. Não vai ser possível usar o altifalante do smartwatch para reproduzir estas músicas e podcasts. Por outro lado, apenas as contas Premium deste serviço podem usar esta funcionalidade.

Esta é mais uma opção que o Spotify traz e que é essencial para o Wear OS. Segue o que este serviço já tinha para o Apple Watch e abre finalmente a possibilidade de utilização em qualquer cenário e sem a presença de um smartphone e sempre em modo offline.