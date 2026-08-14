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Fisco francês é alvo de mega ciberataque! Dados já à venda

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Eu says:
    14 de Agosto de 2026 às 09:10

    É por este motivo que cada vez mais me oponho à recolha de dados pelo estado e à verificação de idades em plataformas digitais. Prefiro voltar ao offline do que ver negligência dos funcionários, ciberataques ou facilitismo e amiguismo resultar em que os meus dados – e os de todos – caiam nas mão erradas.

    É, aliás, por isso que meus dados nas Finanças, Segurança Social e SNS correspondem a dados que já troquei e estão intencionalmente desatualizados. Quando preciso, passo num balcão e peço documentos físicos, como a Declaração de IRS, informando que os dados já não são válidos porque já não tenho telemóvel ou não uso email. E obtenho-os.

    Mesmo que haja uma fuga, estou tranquilo.

    Responder

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