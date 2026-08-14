Fisco francês é alvo de mega ciberataque! Dados já à venda

A administração fiscal francesa foi alvo de um ciberataque que permitiu o acesso e a extração de dados pessoais de contribuintes e profissionais. As autoridades confirmaram que a intrusão ocorreu no final de junho, na sequência de uma usurpação de identidade.

O ataque atingiu o sistema de informação da Direção-Geral das Finanças Públicas (DGFiP). De acordo com as primeiras investigações, o acesso indevido foi entretanto bloqueado, mas os atacantes conseguiram consultar e retirar informação dos sistemas.

Ciberataque: Dados à venda por milhares de euros

Segundo o site especializado French Breaches, o incidente poderá ter afetado 678.437 pessoas, incluindo 392.867 particulares e 285.570 profissionais. A mesma fonte afirma que os dados estarão agora a ser anunciados para venda por vários milhares de euros.

As autoridades francesas ainda não divulgaram oficialmente a dimensão total da fuga de informação. A administração fiscal garante, contudo, que os utilizadores afetados serão contactados individualmente, com indicação dos dados que poderão ter sido consultados ou extraídos e das medidas de precaução recomendadas.

O caso poderá, contudo, ser ainda maior. A French Breaches refere uma segunda alegada fuga de informação relacionada com a DGFiP, que poderá envolver cerca de dois milhões de proprietários de imóveis e terrenos em França.

Segundo a informação divulgada, os dados alegadamente obtidos incluem nomes, datas de nascimento, moradas, identificadores fundiários, parcelas cadastrais e informação sobre bens detidos. O atacante afirma ainda manter acesso à conta da administração fiscal, alegação que terá de ser confirmada pelas autoridades.