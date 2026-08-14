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Combustíveis: preços da gasolina e gasóleo disparam na próxima

· Motores/Energia 12 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Realista says:
    14 de Agosto de 2026 às 10:16

    Como quem tem carro a combustão só abastece uma vez por mês, então estes aumentos não são problema… Certo??

    Responder
  2. Antunes says:
    14 de Agosto de 2026 às 10:34

    Continua a saga!!! É gamar camaradas, que está bom é para isto. E ainda está dependente do fecho do mercado. Na outra semana, também era assim, depois no fecho, o petróleo baixou 5 cms ,mas a camb. Mantiveram os 12 cms de aumento

    Responder
  3. Max says:
    14 de Agosto de 2026 às 10:36

    Um artigo que todos os que se interessam pelos preços dos combustíveis deviam ler: “ERSE rejeita suspeitas sobre mercado dos combustíveis e descarta limitar preços”.
    Alguns pontos que não me tenho cansado de repetir:
    – “A ERSE alerta que comparar diretamente os preços nas bombas com a cotação do Brent pode conduzir a conclusões erradas. O regulador considera mais adequado acompanhar as cotações internacionais da gasolina e do gasóleo já refinados, que refletem fatores como disponibilidade das refinarias, níveis de reservas, fluxos comerciais e perturbações geopolíticas ou logísticas.”
    – “A fiscalidade é apontada como uma das principais razões para Portugal apresentar preços finais superiores aos de Espanha. No segundo trimestre de 2026, Portugal apresentou preços antes de impostos inferiores aos espanhóis, tanto na gasolina como no gasóleo, mas preços finais superiores. O regulador atribui essa diferença ao peso dos impostos e às medidas temporárias de redução da tributação adotadas em Espanha”.
    As medidas temporárias foram praticamente retiradas a 1 de julho – fim do IVA a 10% e regresso aos 21%, e redução progressiva do desconto no ISP, que em setembro seria apenas de 5% (é possível que passe para 20% no gasóleo, face à subida do preço -, mas a fiscalidade continua bastante mais alta em Portugal.
    https ://executivedigest.sapo.pt/erse-rejeita-suspeitas-sobre-mercado-dos-combustiveis-e-descarta-limitar-precos/

    Responder
    • JL says:
      14 de Agosto de 2026 às 10:57

      Portanto o que interessa é considerar as cotações internacionais independentemente de onde é produzido, portanto a confirmação que Portugal importa combustível refinado.

      Responder
      • Max says:
        14 de Agosto de 2026 às 12:09

        Usar as cotações internacionais na formação dos preços – prova apenas isso, não prova mais nada.
        Já te expliquei com o caso dos EUA – que não importa um barril de petróleo do Golfo – mas em que os preços internos da gasolina subiram mais do que em países europeus, porque também têm por base as cotações internacionais.
        Portugal umas vezes exporta, sobretudo gasolina e outras importa, sobretudo gasóleo. Se quiseres quantidades, por certo estarão disponíveis se as procurares.

        Responder
  4. Mr. Y says:
    14 de Agosto de 2026 às 10:46

    Ó JL, vem aqui celebrar! 🙂

    Responder
  5. TT says:
    14 de Agosto de 2026 às 10:57

    O meu híbrido gasta 2,1 litros aos 100 e ainda a queixar-se que tem combustível velho no depósito!

    Responder
  6. Toni da Adega says:
    14 de Agosto de 2026 às 11:30

    E eu aqui a pagar sempre o mesmo por outras fontes de energia. Estabilidade é algo horrivel.

    Responder
  7. Luis Alberto says:
    14 de Agosto de 2026 às 12:02

    Metade do preço é imposto nunca esquecer.
    Como diz o outro habituem-se.

    Responder

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