Combustíveis: preços da gasolina e gasóleo disparam na próxima
Se há poucas semanas estávamos a anunciar uma das maiores subidas do gasóleo, hoje as notícias são, mais uma vez más para os bolsos dos condutores. O preço do gasóleo e da gasolina vão voltar a disparar bastante.
Gasóleo aumenta 10 cêntimos por litro e gasolina 9 cêntimos
De acordo com o portal Contas Poupança, que cita fontes do mercado dos combustíveis, o gasóleo simples deverá aumentar cerca de 10 cêntimos por litro (sim, de novo a subir), enquanto a gasolina simples 95 poderá ficar 9 cêntimos mais cara.
Caso estas previsões se confirmem, o impacto será significativo para os automobilistas, sobretudo para quem utiliza diariamente o automóvel. Recorde-se, no entanto, que os valores são indicativos e poderão ainda sofrer pequenos ajustes antes da atualização oficial dos preços, que entra em vigor na próxima segunda-feira.
Valores dos combustíveis variam de posto para posto
Importa ressalvar que estes valores são uma estimativa geral e que o preço final pago em cada abastecimento pode variar bastante, dependendo da região do país, da marca do operador e até do posto específico escolhido.
Para quem quer poupar ao máximo, uma das soluções é consultar o comparador oficial de preços disponibilizado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), onde é possível verificar, em tempo real, qual o posto mais económico em cada localidade.
Como quem tem carro a combustão só abastece uma vez por mês, então estes aumentos não são problema… Certo??
1000km por dia é preciso abastecer todos os dias.
Continua a saga!!! É gamar camaradas, que está bom é para isto. E ainda está dependente do fecho do mercado. Na outra semana, também era assim, depois no fecho, o petróleo baixou 5 cms ,mas a camb. Mantiveram os 12 cms de aumento
Um artigo que todos os que se interessam pelos preços dos combustíveis deviam ler: “ERSE rejeita suspeitas sobre mercado dos combustíveis e descarta limitar preços”.
Alguns pontos que não me tenho cansado de repetir:
– “A ERSE alerta que comparar diretamente os preços nas bombas com a cotação do Brent pode conduzir a conclusões erradas. O regulador considera mais adequado acompanhar as cotações internacionais da gasolina e do gasóleo já refinados, que refletem fatores como disponibilidade das refinarias, níveis de reservas, fluxos comerciais e perturbações geopolíticas ou logísticas.”
– “A fiscalidade é apontada como uma das principais razões para Portugal apresentar preços finais superiores aos de Espanha. No segundo trimestre de 2026, Portugal apresentou preços antes de impostos inferiores aos espanhóis, tanto na gasolina como no gasóleo, mas preços finais superiores. O regulador atribui essa diferença ao peso dos impostos e às medidas temporárias de redução da tributação adotadas em Espanha”.
As medidas temporárias foram praticamente retiradas a 1 de julho – fim do IVA a 10% e regresso aos 21%, e redução progressiva do desconto no ISP, que em setembro seria apenas de 5% (é possível que passe para 20% no gasóleo, face à subida do preço -, mas a fiscalidade continua bastante mais alta em Portugal.
https ://executivedigest.sapo.pt/erse-rejeita-suspeitas-sobre-mercado-dos-combustiveis-e-descarta-limitar-precos/
Portanto o que interessa é considerar as cotações internacionais independentemente de onde é produzido, portanto a confirmação que Portugal importa combustível refinado.
Usar as cotações internacionais na formação dos preços – prova apenas isso, não prova mais nada.
Já te expliquei com o caso dos EUA – que não importa um barril de petróleo do Golfo – mas em que os preços internos da gasolina subiram mais do que em países europeus, porque também têm por base as cotações internacionais.
Portugal umas vezes exporta, sobretudo gasolina e outras importa, sobretudo gasóleo. Se quiseres quantidades, por certo estarão disponíveis se as procurares.
Ó JL, vem aqui celebrar! 🙂
Eu não celebro as más opções dos outros.
O meu híbrido gasta 2,1 litros aos 100 e ainda a queixar-se que tem combustível velho no depósito!
Plugin ?
E eu aqui a pagar sempre o mesmo por outras fontes de energia. Estabilidade é algo horrivel.
Metade do preço é imposto nunca esquecer.
Como diz o outro habituem-se.