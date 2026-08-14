Atenção: polícias à paisana e operações STOP surpresa este fim de semana
Os condutores portugueses vão ter de estar ainda mais atentos. O Governo está a reforçar a fiscalização rodoviária, com aposta em operações STOP surpresa e na presença de agentes à paisana nas estradas.
A medida surge no âmbito da estratégia definida pelo Ministério da Administração Interna para combater a sinistralidade rodoviária e aumentar a eficácia da fiscalização. O ministro Luís Neves tem defendido uma fiscalização mais presente, rigorosa e imprevisível.
Operações STOP surpresa
Uma das principais mudanças passa pelo fim do aviso prévio das operações STOP. As ações de fiscalização deixam, assim, de ser divulgadas antecipadamente pelas autoridades, permitindo realizar operações de forma mais inesperada.
O objetivo é evitar que os condutores que habitualmente cometem infrações possam antecipar a presença das autoridades e alterar temporariamente o seu comportamento.
A intenção já tinha sido anunciada pelo Governo em abril, quando Luís Neves garantiu que deixaria de existir aviso prévio às operações STOP.
Agentes à paisana para detetar infrações
O reforço da fiscalização inclui também a utilização de polícias à paisana. A estratégia pretende facilitar a deteção de comportamentos de risco que podem ser mais difíceis de identificar durante operações policiais convencionais.
Entre os comportamentos que estão no foco das autoridades encontram-se o excesso de velocidade, a condução sob influência de álcool, a utilização do telemóvel ao volante e outras manobras perigosas.
A fiscalização pretende ser menos previsível e mais abrangente, aumentando a probabilidade de os condutores serem detetados no momento em que cometem uma infração.
O ministro anda com o rabo apertado e agora vai tentar lixar os portugueses nas férias na caça a multa, enfim…
Mas que raio de raciocínio é esse?
Não te deixes apanhar, reduz a velocidade.
LN – “Então estes tugas de 2a andam a querer lixar o meu tanquinho? Espera ai que já o f*”
Não é que ele esteja a fazer algo mais que enforçar a lei, mas os timmings são de facto curiosos – então e o resto das leis? Já foi ver os carros mal estacionados e os garrafões a guardar lugares em plena via publica em Monte Gordo?
Sempre nas autoestradas… como se nas restantes fosse tudo perfeito.
Sempre houve carros descaracterizados, vulgo “à paisana” e nunca se mostraram preocupados com a segurança. Pelo contrário…o principal foco é picar o automobilista que segue descontraído no seu caminho, visando que este aumente a velocidade além dos limites para depois o multar mais à frente e assim surripiar mais umas centenas de euros para os cofres do Estado. São ações de risco que visam o vil metal e estão-se positivamente a cag*r para a segurança. Se der merd* não faz diferença, é só mais um rumo à cauda da Europa de onde nunca iremos sair com chico-espertices destas.
Mais um roubo à descarada…