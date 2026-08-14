Atenção: polícias à paisana e operações STOP surpresa este fim de semana

Os condutores portugueses vão ter de estar ainda mais atentos. O Governo está a reforçar a fiscalização rodoviária, com aposta em operações STOP surpresa e na presença de agentes à paisana nas estradas.

A medida surge no âmbito da estratégia definida pelo Ministério da Administração Interna para combater a sinistralidade rodoviária e aumentar a eficácia da fiscalização. O ministro Luís Neves tem defendido uma fiscalização mais presente, rigorosa e imprevisível.

Operações STOP surpresa

Uma das principais mudanças passa pelo fim do aviso prévio das operações STOP. As ações de fiscalização deixam, assim, de ser divulgadas antecipadamente pelas autoridades, permitindo realizar operações de forma mais inesperada.

O objetivo é evitar que os condutores que habitualmente cometem infrações possam antecipar a presença das autoridades e alterar temporariamente o seu comportamento.

A intenção já tinha sido anunciada pelo Governo em abril, quando Luís Neves garantiu que deixaria de existir aviso prévio às operações STOP.

Agentes à paisana para detetar infrações

O reforço da fiscalização inclui também a utilização de polícias à paisana. A estratégia pretende facilitar a deteção de comportamentos de risco que podem ser mais difíceis de identificar durante operações policiais convencionais.

Entre os comportamentos que estão no foco das autoridades encontram-se o excesso de velocidade, a condução sob influência de álcool, a utilização do telemóvel ao volante e outras manobras perigosas.

A fiscalização pretende ser menos previsível e mais abrangente, aumentando a probabilidade de os condutores serem detetados no momento em que cometem uma infração.