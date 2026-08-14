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Atenção: polícias à paisana e operações STOP surpresa este fim de semana

· Motores/Energia 7 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

  1. Filipe says:
    14 de Agosto de 2026 às 10:05

    O ministro anda com o rabo apertado e agora vai tentar lixar os portugueses nas férias na caça a multa, enfim…

    Responder
  2. LS says:
    14 de Agosto de 2026 às 11:14

    LN – “Então estes tugas de 2a andam a querer lixar o meu tanquinho? Espera ai que já o f*”

    Não é que ele esteja a fazer algo mais que enforçar a lei, mas os timmings são de facto curiosos – então e o resto das leis? Já foi ver os carros mal estacionados e os garrafões a guardar lugares em plena via publica em Monte Gordo?

    Responder
  3. GAMBITO says:
    14 de Agosto de 2026 às 11:28

    Sempre nas autoestradas… como se nas restantes fosse tudo perfeito.

    Responder
  4. Yamahia says:
    14 de Agosto de 2026 às 12:09

    Sempre houve carros descaracterizados, vulgo “à paisana” e nunca se mostraram preocupados com a segurança. Pelo contrário…o principal foco é picar o automobilista que segue descontraído no seu caminho, visando que este aumente a velocidade além dos limites para depois o multar mais à frente e assim surripiar mais umas centenas de euros para os cofres do Estado. São ações de risco que visam o vil metal e estão-se positivamente a cag*r para a segurança. Se der merd* não faz diferença, é só mais um rumo à cauda da Europa de onde nunca iremos sair com chico-espertices destas.

    Responder
  5. SóMaisUmaTriteza says:
    14 de Agosto de 2026 às 12:26

    Mais um roubo à descarada…

    Responder

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