O WhatsApp está a abrir uma nova porta para um conjunto alargado de dispositivos. Esta é a grande novidade que em breve vai chegar e estar disponível para todos os utilizadores, deixando de haver uma dependência clara do smartphone.

Com estes a serem já feitos na versão beta desta app, podemos usar o WhatsApp em qualquer dispositivo. A grande novidade para breve é mesmo a possibilidade de ser usado no iPad, o que vai dar acesso a este serviço de mensagens a um grande grupo de utilizadores.

Mesmo tendo versões dedicadas para o browser e desktop (Windows e macOS) a dependência do smartphone é ainda total. As versões existentes dependem de uma ligação ativa ao telefone e é sempre por aqui que todas as mensagens são enviadas e recebidas.

Com a vontade de mudar este cenário, o WhatsApp tem estado a preparar uma forma de dar uma independência aos utilizadores. Querem ter o suporte para multi-dispositivo para assim criar uma forma de termos a possibilidade de usar em qualquer plataforma sem dependência.

O que a mais recente versão beta do WhatsApp veio mostrar é uma excelente notícia para quem tem o iPad. Em breve o suporte de multi-dispositivo será atualizado e passará a ter também suporte para o iPad.

Isso vem trazer uma necessidade urgente e que terá de ser satisfeita antes desta novidade ser lançada. Falamos da app dedicada ao iPad, algo que ainda hoje não existe e que será essencial para a interligação com o serviço do WhatsApp.

Outra boa notícia é que este suporte não deverá ficar limitado ao iPad e será alargado a outros tablets. Falamos de todos os dispositivos Android que também querem ter acesso a este serviço, algo que pode agora só pode ser realizado pelo browser.

Estas são excelentes notícias para quem tem um iPad ou um tablet Android. Em breve o suporte para multi-dispositivo será uma realidade, primeiro no Windows, no macOS e no browser, sendo depois aberto para outros dispositivos essenciais.