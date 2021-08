Bitcoin volta a disparar e ultrapassa os 50 mil dólares

O mundo das criptomoedas volta a estar em alta com a Bitcoin a subir quase 4%. A moeda digital mais popular ultrapassou recentemente os 50 mil dólares pela primeira vez desde maio.

Para "ajudar" na valorização, o PayPal anunciou que iria permitir o pagamento em criptomoedas na sua plataforma.

Será que a Bitcoin vai ultrapassar os 64.869 dólares

Aos poucos e poucos as criptomoedas têm vindo a valorizar, tentando alcançar valores do passado. Depois de um período muito mau, as principais moedas digitais voltaram a dar sinais de recuperação e é com muita expectativa que se encara o futuro.

O valor da criptomoeda ronda os 50.175 dólares (42.850 euros), embora, em alguns momentos da sessão, se tenha aproximado dos 50.440 dólares (43.080 euros). O valor é elevado, mas continua longe do recorde histórico de 64.869 dólares (55.400 euros), alcançado em abril.

A Bitcoin registou subidas consideráveis em três das últimas quatro sessões. Na quinta-feira valorizou 4,6% e na sexta-feira 4,5%. A moeda manteve uma tendência ascendente no sábado, com uma subida de 0,7%.

A base da Bitcoin assenta no sistema Peer-to-Peer (P2P). O P2P é um sistema que não prevê a existência de uma autoridade central que controle a moeda ou as transações, como acontece com as outras moedas (por exemplo, o Euro é controlado pelo Banco Central Europeu).

Ao invés, a criação de moeda e as transferências baseiam-se numa rede de código aberto em protocolos cifrados que constituem a base da segurança e liberdade do Bitcoin, fazendo com que as transações sejam instantâneas entre os utilizadores.

A 31 de outubro de 2008, um documento com o título: “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” foi publicado num grupo de distribuição automática de mensagens eletrónicas por alguém chamado de Satoshi Nakamoto, atualmente referenciado como sendo o criador da Bitcoin e cuja verdadeira identidade é ainda desconhecida. Pode saber mais aqui.