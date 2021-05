PayPal vai permitir transferir criptomoedas para carteiras de terceiros

No final do mês de março ficámos a saber que o PayPal iria permitir o pagamento com criptomoedas. Esta novidade seguiu assim o caminho que anteriormente havia sido implementado pela Visa.

Mas, de acordo com as mais recentes informações, a plataforma digital vai também permitir que os utilizadores transfiram as suas criptomoedas para carteiras digitais de terceiros.

O PayPal é uma popular carteira digital, utilizada já por uma grande fatia da população mundial e é uma das plataformas que mais rapidamente se tem adaptado às alterações do mercado financeiro, mais concretamente na inclusão e gestão das moedas digitais.

PayPal vai permitir transferir criptomoedas para carteiras digitais de terceiros

Depois de permitir o pagamento com criptomoedas, o PayPal volta a editar as suas funcionalidades de modo a oferecer mais oportunidades neste segmento aos seus utilizadores.

Assim, segundo as informações, a plataforma vai agora também possibilitar que as pessoas transfiram as suas criptomoedas para carteiras digitais de terceiros. Ou seja, os utilizadores do PayPal e Venmo poderão também retirar as suas moedas digitais da plataforma e enviá-las para diferentes plataformas, como a Coinbase, ou outras carteiras digitais externas.

Para já não há qualquer informação sobre quando é que o PayPal contará com esta nova funcionalidade. No entanto, parece que a aposta terá uma visão a longo prazo. Segundo Jose Fernandez da Ponte, diretor da blockchain e criptografia do PayPal:

Queremos torná-la o mais aberto possível e dar aos nossos consumidores a opção de pagar da maneira que quiserem.

Por outro lado, existem já vários países a tomar medidas rígidas contra as moedas digitais. O exemplo mais recente é do Irão que baniu a mineração de criptomoedas no país durante quatro meses. Para além, disso, os EUA também pretendem que sejam declaradas as transações em moedas digitais acima dos 10 mil dólares.

