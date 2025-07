Bitcoin bate recordes! Criptomoeda impulsionada pelos investidores institucionais

O facto de não ser consensual não tem travado o crescimento do Bitcoin... A criptomoeda está a voar alto e, superando o recorde anterior alcançado apenas um dia antes, foi além de uns impressionantes 113.000 dólares.

Conforme a imprensa, o Bitcoin tem sido negociado numa margem estreita há várias semanas, apesar dos milhares de milhões de dólares que fluem para os fundos negociados em bolsa da criptomoeda, ajudando o preço a permanecer acima dos 100.000 dólares durante mais de 60 dias consecutivos.

Além disso, as empresas têm, também, estado numa onda de compras de Bitcoin.

A subida do Bitcoin, que o mercado testemunhou esta semana, começou na quarta-feira, quando os investidores voltaram a assumir uma postura de risco.

Segundo a Reuters, esta fase positiva deve-se ao facto de as instituições estarem a efetuar grandes compras e ao otimismo relativamente à regulamentação pela administração de Donald Trump.

Criptomoedas crescem com a Bitcoin, mas ao seu ritmo

A par do Bitcoin, mas a crescer de forma muito mais discreta, estão as altcoins: as criptomoedas alternativas ao Bitcoin.

Depois de muitos investidores terem começado a perder a esperança no seu crescimento, este ano, o ether e o solana valorizaram cerca de 2% cada. Por sua vez, o dogecoin e o token ligado ao Cardano cresceram mais de 5% cada, com o XRP e o litecoin a subirem 3%, conforme a CNBC.

Não só de criptomoedas se escreve este sucesso, pois as ações que lhe estão associadas registaram, também, crescimento.

As ações da Mara Holdings e Riot Platforms, que atuam na mineração de criptomoedas, subiram mais de 2% cada, enquanto as plataformas de negociação de criptomoedas Coinbase e Robinhood cresceram 4% cada.