Mesmo com algum destaque no que toca à limitação do Android, este não é um dado simples de saber. Simplesmente é bloqueado ou limitado quando os limites definidos são alcançados, o que nem sempre é o desejado.

Para ajudar ainda mais os utilizadores, surgiu agora o WellPaper, para dar ao Android um wallpaper onde tudo é mostrado. Com esta proposta, com o olhar pode ver como tem usado o seu smartphone.

Todos os utilizadores gostam de saber como é feita a utilização do seu smartphone. Esta informação não é normalmente visível e o Bem Estar Digital funciona de forma a dar apenas sinal de vida quando os limites são atingidos e é hora de terminar a utilização.

Assim, e para ajudar os utilizadores, surge o WellPaper, uma criação da OnePlus, mas dedicada a todos os utilizadores. Assim, pode ser instalada em qualquer Android e dar a informação que todos precisam, através de um wallpaper.

Após instalado, e na primeira utilização, o WellPaper mostra tudo o que pode dar ao utilizador. Irá mostrar a informação por cores, uma por cada área, e aumentado ou diminuindo, à medida que esta utilização é feita: Jogos, Social, Comunicação, Ferramentas, Informação e Entretenimento.

A única permissão que deve dar a esta app é mesmo o acesso aos dados de utilização. A partir dai, tudo estará pronto a ser usado, sendo o próximo passo a escolha do wallpaper que quer usar, da lista das 3 opções presentes.

Estas propostas são simples e muito distintas. Apesar de estarem fixas, o utilizador tem de se lembrar que vão ser mudadas à medida que a utilização cresce. Assim, temos um wallpaper com blocos retos, um com manchas de cores e um último com anéis.

Estes vão sendo mudados e crescendo à medida que cada área é usada no smartphone. Assim, e a cada hora, há um wallpaper novo e com informações detalhadas para o utilizador. Bastará olhar para o ecrã do smartphone e de imediato saberá tudo.

Com esta informação, só resta mesmo escolher qual o wallpaper a usar e indicar essa escolha ao WellPaper. De imediato fica em utilização e pronto a dar informações úteis e essenciais aos utilizadores Android.

Esta é uma excelente proposta da OnePlus e que a marca abriu a todos os utilizadores Android. Mais uma vez resulta da sua personalização e da capacidade dos programadores de usarem as APIs e a informação disponível neste sistema.