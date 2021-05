Cabos submarinos com impacto até 500 milhões euros para Portugal

As infraestruturas de comunicação têm uma elevada importância nas mais diversas áreas da sociedade. Nas comunicações transoceânicas, grande parte dos dados entre Continentes passa por cabos submarinos sendo que as ligações por satélite são usadas normalmente num segundo plano, especialmente pela questão da fiabilidade e largura de banda.

Os cabos submarinos Equiano e EllaLink, “têm um impacto económico potencial de longo prazo de até 500 milhões de euros a mais” por ano na economia portuguesa.

Os cabos submarinos Equiano, financiado pela Google, em conjunto com o cabo EllaLink, que tem financiamento privado garantem um impacto até 500 milhões para Portugal. A informação consta do relatório da Copenhagen Economics, encomendado pela Google, que foi hoje divulgado.

Os dois cabos, que serão implementados no espaço de um ano, têm um impacto económico potencial de longo prazo de até 500 milhões de euros a mais por ano no PIB [produto interno bruto] português, um impacto associado às melhorias da infraestrutura digital, fruto dos próximos cabos que serão implementados em 2021 (EllaLink) e 2022 (Equiano)

De acordo com o comunicado…

Estima-se que as duas infraestruturas de comunicação “permitam o desenvolvimento de novos negócios, investimentos mais eficientes e melhorias no comércio e nos negócios que, por sua vez, levam a uma maior produtividade, novas oportunidades económicas e mais crescimento económico. As empresas portuguesas que já têm negócios com os países africanos ganham a oportunidade para reforçar as exportações e outras poderão ter aqui oportunidades para explorar levando a um aumento das trocas comerciais entre Portugal e os países africanos, em igualdade de condições

Relativamente ao Equiano, da Google, espera-se que “tenha um impacto positivo no investimento estrangeiro, permitindo que Portugal seja ainda mais um local de investimento atrativo enquanto porta digital para África”.

O cabo submarino Equiano começa na Europa Ocidental e percorre a costa da África Ocidental – entre Portugal e África do Sul -, com várias ligações ao longo do caminho, começando a operar no próximo ano (2022), permitindo, assim, um acesso mais rápido das empresas europeias ao mercado africano.

O Equiano terá aproximadamente 20 vezes mais capacidade de rede do que o último cabo construído para servir a costa da África Ocidental e será o primeiro cabo submarino a incorporar comutação ótica ao nível da fibra que simplifica a alocação da capacidade da rede e fornece a flexibilidade para adicioná-la ou realocá-la em diferentes regiões, consoante necessário, sendo um dos mais de 15 investimentos em cabos submarinos realizados em todo o mundo pela Google.

