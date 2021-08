Sony anuncia descontos no PlayStation Plus de 12 meses

A Sony Playstation acaba de anunciar que a subscrição do PlayStation Plus (de 12 meses) vai estar em promoção nos próximos tempos, na Playstation Store.

Venham ver qual o desconto que poderão usufruir até ao final do mês.

Essencial para se jogar online, e ter acesso a outras regalias, o Playstation Plus apresenta várias modalidades. Mensal, trimestral ou anual.

E é precisamente esta última que está em destaque até 30 de agosto, com uma promoção de, nada mais nada menos que, 50%.

A Sony Playstation anunciou recentemente que a subscrição de 12 meses do PlayStation Plus está disponível com um desconto de 50% até ao dia 30 de agosto, na PlayStation Store. Por outras palavras, quem não tiver uma subscrição ativa do PlayStation Plus pode adquirir 12 meses deste serviço por apenas 29,99€, até ao final do mês.

Para os subscritores do PlayStation Plus estão neste momento disponíveis para transferência, sem custos adicionais, os jogos Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville e Tennis World Tour 2 para a Playstation 4 e Hunter’s Arena: Legends para a Playstation e Playstation 5.

A comunidade PlayStation Plus, segundo números avançados pela Sony Playstation, já atingiu os 46,3 milhões de utilizadores em todo o mundo.

A oferta dos jogos acima indicados, correspondem ao compromisso da Sony Playstation em disponibilizar mensalmente 2 jogos para a PlayStation 4 e Playstation 5 sem custos adicionais.

Estes jogos, podem ser instalados no mês em que são disponibilizados no Playstation Plus e poderão ser jogados durante o período da subscrição (e futuras renovações).

Além disto, os jogadores poderão ainda beneficiar de ofertas especiais em jogos e extras na PlayStation Store ou obter 100GB de armazenamento na nuvem para as suas gravações de jogos PlayStation 4. Os subscritores do PlayStation Plus que tiverem uma PlayStation 5 têm ainda acesso a vários jogos para a PlayStation 4 que definiram uma geração como Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter: World, Persona 5 e muito mais. Os jogos fazem parte da Coleção PlayStation Plus.

Se não têm uma subscrição do Playstation Plus, e estão a pensar em adquirir uma, esta poderá ser a vossa oportunidade. Subscrição de 12 Meses do Playstation Plus com desconto de 50%. Não se esqueçam é que termina a 30 de agosto.