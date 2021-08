Anycubic Photon Ultra – impressora 3D DLP chega à Kickstarter em setembro

A Anycubic é uma fabricante de impressoras 3D que, ao longo do tempo, tem revelado produtos de qualidade a preços relativamente acessíveis. É sob este modo de atuação no mercado que a empresa leva a campanha de financiamento coletivo a primeira impressora de alta precisão DLP e acessível na plataforma Kickstarter.

A Anycubic Photon Ultra surge como uma opção que traz como vantagem aos utilizadores uma manutenção muito baixa, uma impressão com grande resolução e um baixo consumo de energia.

Anycubic Photon Ultra, a sua próxima impressora 3D

Embora a resolução especificada desta impressora DLP Anycubic Photon Ultra seja de 720p, a sua qualidade de impressão é ainda melhor do que a das impressoras de ecrã LCD monocromático 2k/4k, segundo indicação da marca. Isto acontece porque as impressoras DLP usam uma tecnologia diferente para projetar luz em comparação com as impressoras LCD.

As impressoras DLP recorrem a um projetor que reflete toda a luz num píxel através de um microespelho, portanto, não há convergência de luz, obtendo contrastes preto-branco mais nítidos. Já as impressoras LCD convergem toda a luz num píxel, o que pode causar saliências e sombras nas bordas dos modelos. Ao exibir linhas finas e textos de tamanho pequeno, as impressoras DLP são mais nítidas do que as impressoras LCD, com cores mais puras e camadas mais ricas, resultando numa textura mais delicada e cantos mais detalhados dos modelos.

Há ainda outra vantagem, uma vez que não existe um ecrã LCD (que teria que ser substituído a cada 3 a 5 meses), o projetor interno que possui deverá ter uma vida útil de mais de 20 mil horas. Contas feitas, a Anycubic refere que deverá isto corresponder a uma poupança superior a 500 €. Isto é menos que o preço da própria impressora que chegará à Kickstarter por 399 dólares (339,99 €, à taxa de câmbio atual), para as 100 primeiras encomendas.

Maior eficiência e menor consumo energético

O facto da Anycubic Photon Ultra não exigir ecrãs LCD de alta manutenção já é um grande passo à frente na criação de uma impressora 3D do ponto de vista ecológico. A máquina também é muito mais eficiente em termos de energia, o que melhora ainda mais seu impacto no meio ambiente.

A impressora Anycubic Photon Ultra DLP garante também uma eficiência de luz de 40%, o que é 15 vezes maior do que os 2,5-3% com os quais as impressoras LCD geralmente operam. Assim, o consumo energético é bastante mais reduzido. A impressora consome entre 0,017 - 0,034 kWh para imprimir um modelo de 100 mm de altura. Além disso, não apresenta problemas de sobreaquecimento, mesmo sem sistema de ventilação integrado.

Com anti-aliasing de 16x os cantos e extremidades impressos serão mais suaves, reduzindo as camadas de linhas e o próprio tempo de processamento. Em termos de velocidade de impressão, é indicado que cada camada deverá demorar cerca de 1,5 a 2 segundos a imprimir, o que é cerca de 5 vezes mais rápido que outras soluções.

Alargar horizontes de criatividade

Nesta impressora podem ainda ser utilizados diferentes tipos de resina, alargando as opções de trabalho e a própria liberdade criativa. A base de impressão gravada a laser garante também uma maior adesão da peça à plataforma e, como consequência uma taxa de sucesso mais elevada.

Por fim, há que destacar a interface simples de utilizar e de ajustar os vários parâmetros de impressão.

A impressora 3D Anycubic Photon Ultra vai chegar à plataforma Kickstarter a 14 de setembro com ofertas a partir dos 399 dólares para as primeiras 100 unidades. O preço será depois atualizado para os 499 dólares. Quando chegar às lojas, nomeadamente à Amazon, o preço passará para os 599 dólares.

Anycubic Photon Ultra