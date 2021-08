2021 PH27: É este o asteróide mais rápido do nosso sistema solar

Os asteroides são corpos rochosos de estrutura metálica que orbitam em torno do sol como os planetas. No entanto, possuem uma massa muito menor em comparação com os planetas.

Recentemente foi descoberto o asteroide mais rápido do nosso sistema solar, o 2021 PH27.

Asteroide demora 113 dias terrestres a girar em torno do Sol

De acordo com revelações recentes de um grupo de astrónomos que descobriu o 2021 PH27, este novo asteroide leva apenas 113 dias terrestres a girar em torno do Sol, sendo assim o mais rápido do nosso sistema solar.

De referir que, no caso dos planetas, Mercúrio tem um período de translação (movimento que realiza em torno do Sol) de cerca de 88 dias. Já o planeta Terra demora 365 dias, 5 horas e 48 minutos para completar este movimento.

O 2021 PH27 encontra-se a cerca de 20 milhões de quilómetros do sol no seu ponto mais próximo, ficando exposto a 482 graus Celsius. O asteroide tem cerca de um quilómetro de diâmetro.

Scott Sheppard, astrónomo do Carnegie Institution for Science, revelou à CNN que...

Existem pouquíssimos asteroides deste tamanho no sistema solar interno. O 2021 PH27 fica tão perto do sol que a sua superfície pode atingir os 482 graus Celsius, o que seria suficientemente quente para derreter chumbo. Devido a estas temperaturas extremas, é improvável que seja composto de um material volátil

Dentro de alguns milhões de anos, segundo os astrónomos, a órbita do asteroide pode colidir com Mercúrio, Vénus, ou até mesmo com o próprio sol.

De acordo com informações do projeto Hera, no mundo existem mais de 600 mil asteroides no novo sistema solar. Destes, 20 mil estão próximos da terra e 800 estão mesmo na lista de risco da Agência Europeia.

O projeto HERA assinala a primeira vez que a humanidade conseguirá alterar a trajetória de um asteroide de forma artificial. Ora, esta ação pioneira será precursora para a defesa planetária contra asteroides ou outros objetos que possam causar danos catastróficos na Terra.

