Fabricante europeia ASML faturou 5,2 mil milhões de euros no terceiro trimestre

Muitas vezes esquecemos que existe também uma fabricante europeia com um peso significativo no setor da indústria tecnológica. Trata-se da holandesa ASML, considerada como a maior fornecedora de sistemas de litografia de semicondutores.

E de acordo com as mais recentes informações, esta fabricante europeia conseguiu faturar 5,2 mil milhões de euros no terceiro trimestre de 2021, ou seja, mais 30% face ao trimestre anterior.

Quando o assunto são as fabricantes de chips, o nome mais popular atualmente é a taiwanesa TSMC, uma vez que tem a responsabilidade de produzir os componentes para algumas das marcas mais importantes do mercado, como a Apple. Para alem dessa, também a norte-americana Intel, a sul-coreana Samsung e a chinesa SMIC são fabricantes poderosas com um papel fundamental no mercado tecnológico.

Mas existe também a fabricante europeia ASML, fundada no ano de 1984, que, embora não seja muito falada, tem uma posição extremamente importante e respeitável neste setor.

ASML faturou 5,2 mil milhões de € no segundo trimestre

A ASML Holding NV é a verdadeira líder quando o assunto são as fundições e fornecimento de litografias para a indústria de semicondutores. É desta empresa, sediada em Veldhoven, nos Países Baixos, que sai toda a maquinaria necessária para a produção de wafers com processo de fabrico de ponta. Desta forma, é fácil deduzir que a fabricante está numa situação financeira bastante positiva.

Prova disso são então os resultados financeiros obtidos pela empresa no terceiro trimestre de 2021. De acordo com os dados divulgados, a ASML faturou exatos 5.241 milhões de euros em vendas líquidas nesse período. O valor corresponde a um crescimento de 30% face ao segundo trimestre deste mesmo ano, onde a fabricante conseguiu 4.020 milhões de euros.

Por sua vez, a empresa estima fechar o quarto trimestre de 2021 com receitas entre os 4.900 e 5.200 milhões de euros.

Estas são excelentes notícias para a fabricante, ainda para mais numa altura em que a escassez de chips ainda se faz sentir e, portanto, este segmento terá ainda muito trabalho pela frente.

Pode ver todos os resultados financeiros do terceiro trimestre da ASML aqui.