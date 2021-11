E Porque Hoje é Sexta

Diz um homem super contente:

- Senhor padre, achei a sua missa do caraças!

Responde o padre:

- Agradeço que não use essa linguagem na casa do Senhor…

Insiste o homem:

- Do caraças… Estou-lhe a dizer!

O padre repete:

- Se continua com essa linguagem, vou ter de lhe pedir para sair da igreja.

Continua a o homem:

- Gostei tanto que meti duzentos euros na caixa das esmolas!

Diz o padre:

- Porra!