E Porque Hoje é Sexta

Num arquipélago maravilhoso e deserto, no meio do nada, naufragaram as seguintes pessoas:

– dois italianos e uma italiana;

– dois franceses e uma francesa;

– dois alemães e uma alemã;

– dois gregos e uma grega;

– dois ingleses e uma inglesa

– dois búlgaros e uma búlgara;

– dois japoneses e uma japonesa;

– dois chineses e uma chinesa;

– dois americanos e uma americana

– dois irlandeses e uma irlandesa;

– dois portugueses e uma portuguesa;

Passado um mês, nestas ilhas absolutamente maravilhosas, no meio do nada passava-se o seguinte:

– Um italiano matou o outro italiano por causa da italiana;

– Os dois franceses e a francesa vivem felizes juntos num m3nage-a-3

– Os dois alemães marcaram um horário rigoroso de visitas alternadas a alemã;

– Os dois gregos dormem um com o outro e a grega limpa e cozinha para eles;

– Os dois ingleses aguardam que alguém os apresente à inglesa;

– Os dois búlgaros olharam longamente para o oceano, depois olharam longamente para a búlgara e começaram a nadar;

– Os dois japoneses enviaram um fax para Tóquio e aguardam instruções;

– Os dois chineses abriram uma farmácia/bar/restaurante/lavandaria, e engravidaram a chinesa para lhes fornecer empregados para a loja.

– Os dois americanos estão a equacionar as vantagens do su*cídio porque a americana só se queixa do seu corpo, da verdadeira natureza do feminismo, de como ela é capaz de fazer tudo o que eles fazem, da necessidade de realização, da divisão de tarefas domésticas, das palmeiras e da areia que a fazem parecer gorda, de como o seu último namorado respeitava a opinião dela e a tratava melhor do que eles, como a sua relação com a mãe tinha melhorado e de que, pelo menos, os impostos baixaram e também não chove…

– Os dois irlandeses dividiram a ilha em Norte e Sul e abriram uma destilaria. Eles não se lembram se s*xo está no programa por ficar tudo um bocado embaciado depois de alguns litros de whisky de coco. Mas estão satisfeitos porque, pelo menos, os ingleses não se estão a divertir…

– Quanto aos dois portugueses, mais a portuguesa que também se encontravam na ilha, até agora não se passou nada porque os dois portugueses resolveram constituir uma comissão encarregada de decidir qual dos dois homens seria autorizado a requerer por escrito o estabelecimento de contactos íntimos com a mulher. Acontece que a comissão já vai na 17ª reunião e até agora ainda nada se decidiu, até porque falta ainda aprovar as atas das 5 últimas reuniões, sem o que o processo não poderá andar para a frente.

Vale ainda a pena referir que, de todas as reuniões, 3 foram dedicadas a eleger o presidente da comissão e respectivo assessor, 4 ficaram sem efeito dado ter-se chegado a conclusão que tinham sido violados alguns princípios de procedimento administrativo, 8 foram dedicadas a discutir e elaborar o regulamento de funcionamento da comissão e 2 foram dedicadas a aprovar esse mesmo regulamento. É ainda notável que muitas das reuniões não puderam ser realizadas ou concluídas, já que duas não continuaram por falta de quórum, numa ficou a meio em sinal de protesto por Timor e 5 coincidiram com feriados ou dias de ponte.