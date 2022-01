PUBG Battlegrounds regista mais 486% de jogadores depois de se tornar gratuito

PUBG Battlegrounds é um dos jogos mais populares atualmente entre os jogadores de todo o mundo. O grande desafio do jogo de battle royale é conseguir sobreviver a todas as ameaças, riscos e inimigos que se vão encontrando pelo caminho, de forma a tornar-se mais forte e resistente aos perigos, podendo ainda integrar numa equipa para ganhar ainda mais poder.

E se dúvidas houvesse de que este título desperta muita curiosidade nos utilizadores, há agora a informação de que depois de a criadora Krafton ter tornado PUBG Battlegrounds gratuito, o jogo aumentou o seu número de jogadores em 486%.

PUBG Battkegrounds: um marco incrível de mais 486% jogadores

Foi no passado dia 12 de janeiro que a Krafton decidiu presentear os fãs e tornar o jogo PUBG Battlegrounds gratuito tanto para PC como para as consolas. E esta decisão foi mesmo do agrado dos utilizadores pois, de acordo com as informações reveladas, o título assinalou um aumento do número de novos jogadores em 486%.

Desta forma, o crescimento conseguiu ser mesmo superior ao registado em 2017, o ano de lançamento do jogo. Segundo os detalhes, as regiões da América do Sul, Sudeste Asiático e Comunidade dos Estados Independentes (CEI) apresentaram um crescimento ainda maior, chegando mesmo aos 537%.

Já antes destes dados terem sido revelados, após se tornar gratuito PUBG Battlegrounds viu o seu número de jogadores na Steam duplicar. E no mesmo dia em que deixou de ser pago, o título atingiu a marca de 690 mil jogadores em simultâneo no computador. Neste momento existem 482,860 jogadores a jogar PUBG.

A criadora adianta ainda que os modos preferidos dos jogadores são o Modo de Treino Básico, Treino IA e Tutoriais. Já os mapas Taego e Erangel são os mais procurados desde que o jogo se tornou gratuito.

E como forma de comemorar estas conquistas, a Krafton vai realizar um novo evento no PUBG Battlegrounds, onde os jogadores mais ativos vão receber recompensas. Pode saber todas as informações aqui.