Rússia invade a Ucrânia: internet do país também está a ser atacada

Rússia invade Ucrânia e começa a guerra na Europa depois de vários anos sem conflitos. Com a chegada das primeiras explosões e ataques a infraestruturas em diversos pontos do território ucraniano, incluindo em Kiev, os serviços de internet começaram a falhar. Ataques à rede estão a deixar os ucranianos desligados do mundo.

Os dados de rede da NetBlocks confirmam uma interrupção significativa no serviço de internet em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, na manhã de quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022.

As métricas mostram uma perda de conectividade na rede Triolan, corroborando os relatos de utilizadores de perda de serviço da linha fixa. A interrupção ocorre em meio a relatos de grandes explosões na região, enquanto a Rússia anuncia uma mobilização militar.

O trabalho está em andamento para avaliar o presente incidente e o seu contexto. Até agora, as interrupções nas telecomunicações na Ucrânia foram atribuídas a quedas de energia, ataques cibernéticos, sabotagem e impactos na rede de comunicações.

O que está a acontecer na Ucrânia?

O líder russo Vladimir Putin anunciou a mobilização militar na quinta-feira de manhã, e ataques com mísseis de cruzeiro foram lançados em Kiev, enquanto as tropas se deslocavam para Kharkiv a cerca de 40 quilómetros da fronteira russa.

À medida que a situação de segurança se deteriorava pela manhã, as autoridades aconselharam os civis a saírem das ruas e procurarem abrigo.

Há relatos de explosões e de mísseis disparados contra infraestruturas militares em diversas cidades, incluindo Kiev, Kharkiv, Odessa, Dnipro e Mariupol. A polícia reportou para já oito pessoas mortas nestes ataques. Outras 19 estão desaparecidas.

Segundo as informações do país, estão em curso ataques híbridos, no terreno e no espaço cibernético. Desde há algumas horas que os sites do governo e do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia ficaram fora de serviço. Além disso, foram emitidos alertas para grandes ataques dirigidos às agências governamentais, bancos e setor de Defesa.

Também na aviação há já constrangimentos e alertas de perigo na zona. A Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA) disse que o espaço aéreo na Rússia e na Bielorrússia dentro de 100 milhas náuticas das suas fronteiras com a Ucrânia também pode representar riscos de segurança.

Sites que mostraram o tráfego aéreo sobre ou perto da Ucrânia, dão conta da retirada dos aviões da zona de conflito. Nas últimas semanas a Ucrânia foi declarada uma zona de conflito. Está ativo também um alerta sobre o potencial de um ataque cibernético ao controlo de tráfego aéreo da Ucrânia.

