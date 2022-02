Ucrânia alvo de ciberataque em grande escala (DDoS)

A tensão entre a Ucrânia a Rússia é mais que evidente! Apesar das operações em Terra, os ataques, como era esperado, estão já a acontecer pela via digital. A Ucrânia está a ser alvo de ciberataque em grande escala e há bancos e ministérios afetados.

Segundo o que é revelado, os ataques são do tipo de negação de serviço distribuídos (DDos - Distributed Denial-of-Service).

Ucrânia está a ser vítima de um ataque distribuído de Negação de Serviço

De acordo com a agência de notícias ucraniana Interfax, os serviços de várias instituições da Ucrânia, incluindo os ministérios da Saúde, da Segurança e dos Negócios Estrangeiros, foram desativados, na sequência de um ataque distribuídos de negação de serviço distribuído (também conhecido pela sigla DDoS, em inglês). De acordo com fonte do Governo, vários bancos do país também estão a ser afetados, revela o JN.

Um ataque de negação de serviço distribuído (também conhecido Distributed Denial of Service (DDoS)), é uma tentativa de tornar os recursos ou serviços de um sistema indisponíveis para os seus utilizadores. Este tipo de ataque, tal como o nome sugere, é realizado por várias máquinas. O ataque bombardeia o alvo com tráfego ilegítimo gerado por “máquinas escravas”, permitindo, em muitas situações, que os atacantes assumam o controlo do sistema.

Neste momento ainda se desconhece a origem dos ataques, apesar de tudo fazer prever que possam estar associados à Rússia tal como aconteceu no passado.