Uma das formas de garantir a troca para novos smartphones de muitas marcas assentam nos programas de retomas. Estes permitem entregar qualquer equipamento usado e obter um desconto sobre o equipamento mais recente e que é o pretendido.

Uma análise recente destes programas veio agora revelar uma realidade interessante. Um iPhone usado vale o dobro de um Android nos programas de retomas atuais.

Para além de garantir um valor para a entrada ou para abater no novo smartphone, os programas de retoma são interessantes noutras áreas. Permitem garantir a reciclagem dos modelos mais antigos e assim poupar o ambiente e garantir uma consciência social.

iPhone XR é o mais trocado nos programas

A análise da Assurant, uma empresa focada em direitos do consumidor nos EUA, analisou os dados sobre estas retomas e traçou algumas conclusões. A mais interessante é mesmo a diferença de valores entre o iPhone e os smartphones Android, que chega a ser o dobro.

No campo dos equipamentos que mais foram recebidos para troca em 2021, o destaque vai todo para o iPhone e para o iPhone XR em especial. O volume de equipamentos da Apple presente neste relatório mostra a importância do programa da empresa.

Um valor bem acima de qualquer Android

Ao abordar o valor por que estes equipamentos são avaliados, surge a grande diferença entre o iPhone e o Android. O valor médio para 2021, e no caso do smartphone da Apple, o valor médio ficou nos 199 dólares.

No universo Android, onde o Samsung Galaxy S9 foi o equipamento mais trocado, o valor de retoma situou-se nos 98 dólares, metade do que o iPhone foi avaliado. Mesmo com esta diferença, e no ano de 2021, houve um aumento de 13% nos valores das retomas.

A idade das retomas

Outro dado interessante da informação apresentada está na idade dos smartphones entregues nos programas de retomas. Nos últimos três anos, o iPhone está em estado acima da média, o que significa que os utilizadores da Apple trocam de smartphone de forma menos frequente.

Em média, os iPhones entregues em 2021 como parte dos programas de retomas tinham 3,35 anos, enquanto o resto dos smartphones Android tinha 2,97 anos.

Por fim, e com os dados anteriores, sabe-se que o total recebido dos programas de retomas movimenta valores muito elevados, que continuam a crescer todos os anos. Fica assim provado que os programas de retomas, da Apple e de outros fabricantes, funcionam e que devem ser mantidos.