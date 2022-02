Processadores Intel Alder Lake-P e Alder Lake-U chegaram para mais de 250 portáteis

Depois de algum tempo de espera, finalmente a Intel anunciou oficialmente os seus novos processadores Alder Lake-P e Alder Lake-U destinados aos computadores portáteis.

Ao todo são 20 novos processadores que vão assim chegar a mais de 250 modelos de portáteis. Vamos então conhecer todas as novidades.

Chegaram os processadores Intel Alder Lake-P e Alder Lake-U para portáteis

Foi nesta quarta-feira (23) que a Intel anunciou oficialmente os seus novos processadores Alder Lake-P e Alder Lake-U. Esta é assim a nova expansão da atual linha de 12ª geração de CPUs da empresa norte-americana, destinada aos computadores portáteis.

No total, a marca disponibiliza agora 20 novos processadores para portáteis projetados a pensar no alto desempenho e baixo consumo de energia. O principal foco destes chips será então o mercado dos computadores portáteis ultrafinos e leves.

Os novos processadores Intel Alder Lake-P e Alder Lake-U vão ficar disponíveis oficialmente já a partir do próximo mês de março. Os parceiros a receber a nova linha serão as marcas Asus, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, LG, MSI, NEC, Samsung, entre outros. De acordo com os detalhes, serão lançados 250 computadores portáteis com os novos GPUs.

De acordo com Chris Walker, vice-presidente corporativo e diretor geral de Mobile Client Platforms da Intel:

Depois de lançar o processador de portáteis mais rápido para os gamers, estamos agora a expandir a nossa família de processadores Intel Core de 12ª geração para oferecer um grande salto no desempenho nos portáteis finos e leves, e tecnologias de ponta, abrangendo desde os ultrafinos aos entusiastas de alto nível de desempenho num design elegante.

Estes novos processadores móveis Intel Alder Lake-P e Alder Lake-U contam com um design fino e leve e são baseados na arquitetura híbrida de desempenho da Intel. Em suma, apresentam assim uma combinação de núcleos de desempenho (núcleos P) e núcleos de eficiência ( núcleos E).

Os utilizadores vão poder usufruir de diversas melhorias, desde videochamadas, navegação web e edição de fotos. A gestão de tarefas será feita de forma inteligente no núcleo certo e momento certo para uma ideal multitarefa, contando com o poder do Intel Thread Director no Windows 11.

Confira algumas das características dos novos CPUs que aproveitam ao máximo os benefícios de desempenho por watt do processo Intel 7: