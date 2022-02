Flightradar24: Faça o tracking de aviões no mundo em tempo real

Na internet existem serviços para quase tudo. Até quando pensamos que, por exemplo, na área da aeronáutica, tudo é mais limitado, eis que temos acesso a um conjunto de informação curiosa.

Quer saber informações sobre os voos? Quer saber onde anda determinado avião? Conheça o serviço Flightradar24.

FlightRadar24: Veja informações sobre voos e aviões

FlightRadar24 é um serviço que pode ser usado via web browser ou recorrendo a aplicações para Mac OS, iOS e Android, e que permite, em tempo real, saber informações detalhadas sobre voos de todo o mundo. Este serviço mostra-nos a situação do espaço aéreo internacional e disponibiliza informações detalhadas sobre centenas de voos em trânsito pelo mundo.

De onde partiram, que aeronaves estão a usar e para onde estão a voar, sempre com o suporte dos mapas do Google Maps/Earth. As aeronaves partilham as suas localizações e dados, por exemplo:

Airline: TAP Portugal

Flight: TP438

From: Lisbon, Lisboa (LIS)

To: Paris, Orly (ORY)

Aircraft: Airbus A319-111 (A319)

Reg: CS-TTP

Altitude: 38000 ft (11582 m)

V/S: -128 fpm

Speed: 472 kt (874 km/h, 543 mph)

Track: 42°

Hex: 495290

Squawk: 4714

Pos: 41.1664 / -6.078

Radar: N-LEVX1

Desta forma recolhemos algumas informações interessantes sobre a própria aeronave, tendo em conta a sua rota de voo.

Segundo informação do próprio site, este alberga dados em tempo real de milhares de aviões. Por razões de segurança, em voos sobre o território controlado pela Administração Federal da Aviação (FAA, dos EUA), esta determinou que todos os aviões são mostrados com cinco minutos de atraso.

Com as últimas atualizações, este serviço ganhou, por exemplo, a possibilidade de escolher o tipo de mapa, escolha dos data sources do serviço (ex.ADS-B), e outras personalizações do serviço como a escolha das métricas de apresentação de algumas informações, etc. Algumas das funcionalidades estão bloqueadas, uma vez que existe uma versão paga e que disponibiliza todas as opções.

O utilizador pode ainda aplicar filtros e uma das últimas funções é a possibilidade de ter um widget no sistema.

As tecnologias usadas são conhecidas, até porque existem vários sites deste tipo de conteúdos. É usada a ADS-B, tecnologia que equipa atualmente 60% da frota de aeronaves civis que cruzam os céus do planeta.

Estes sinais, propagados pela aeronave, são usados pelas empresas de transportes que disponibilizam para que os serviços como o FlightRadar possam compilar e colocar sobre os mapas. Existem, de acordo com o site, cerca de 500 recetores espalhados pelo mundo que captam e enviam as informações para o serviço.

