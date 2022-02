Não são muitas as falhas e os bugs identificados no Windows 11, mas estes estão presentes e afetaram já os utilizadores em algumas situações. A Microsoft tem reagido de forma ativa e estes desaparecem rapidamente com o mínimo impacto.

Uma descoberta recente veio mostrar que há um novo problema no Windows 11. O simples processo de repor este sistema afinal não está a cumprir com o suposto e deixa ficheiros do utilizador presentes, algo que não seria de todo esperado e é uma falha de segurança.

A Microsoft tem simplificado o processo de repor um sistema onde o Windows 11 ou o Windows 10 está presente. Com alguns cliques uma máquina pode ser reposta e os utilizadores ficam com um sistema reposto ou simplesmente com o disco limpo e sem qualquer ficheiro.

Esta última opção tem sido muito usada por quem quer vender ou doar um PC, com a certeza de que os seus dados são eliminados. O Windows está presente, mas sem qualquer ficheiro pessoal, ou pelo menos era isso que se acreditava até surgir esta falha.

O que na verdade acontece é algo bem pior e os ficheiros pessoais estão a ser mantidos sem o conhecimento dos utilizadores. A opção que indica que os dados vão ser eliminados falha e tudo permanece no disco, na pasta Windows.old.

Esta é uma situação que não parece estar generalizada e tem algumas particularidades. Parece apenas se focar nos utilizadores que usam o OneDrive, o serviço cloud da Microsoft. Apenas os ficheiros pessoais que estão aqui são mantidos no Windows 11.

Dos testes que foram realizados, este é um comportamento que afeta todas as versões do Windows 11 e a mais recente build pública do Windows 10, a 21H2. As versões anteriores parecem imunes a este bug e eliminam realmente os ficheiros pessoais.

A Microsoft deverá em breve resolver este problema, provavelmente numa das futuras atualizações de segurança. O problema agora é perceber que máquinas usaram esta funcionalidade e que atualmente têm presentes dados dos utilizadores, acessíveis de forma fácil e sem controlo.