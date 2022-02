Anonymous ameaçam Putin! Vejam o vídeo que foi publicado

Vários sites estatais russos continuam inoperacionais depois de uma declaração de guerra informática por parte do grupo de hackers Anonymous, que condenam a invasão da Rússia à Ucrânia.

O grupo de hackers deixou agora uma mensagem em vídeo ao Presidente russo, Vladimir Putin! Vejam o que dizem.

Grupo Anonymous podem divulgar segredos de Putin

O coletivo ‘Anonymous’ está oficialmente em guerra informática contra a Rússia. O coletivo tem atualizado o resultado dos ataques, divulgando o resultado de várias operações.Este grupo de hackers, associado a iniciativas ativistas, tem denunciado a invasão russa e apelado à união pela Ucrânia.

O grupo Anonymous deixou recentemente uma mensagem ao Presidente russo, na qual ameaça Putin de expor os seus segredos e sequestrar “componentes chave” da infraestrutura governamental da Rússia.

Num vídeo recente que foi publicado no Twitter, os hackers condenam a invasão russa na Ucrânia e acusam o regime russo de “não respeitar os direitos humanos ou o livre arbítrio dos seus vizinhos”. Referem ainda que as sanções impostas vão “magoar muito mais” a população russa do que o próprio Putin e, por isso, não são a solução “apropriada”.

O grupo Anonymous ameaçam Putin com uma onda de ciberataques “sem precedentes” e diz que os seus segredos “podem deixar de estar seguros”.

“Vais sentir a ira dos hackers de todo o mundo, muitos dos quais, provavelmente, residem no teu país natal (…) Esta não é uma guerra que vais conseguir vencer, independentemente do quão poderoso pensas que és", refere o grupo no video publicado.