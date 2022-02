Apple deverá lançar três novo modelos do Apple Watch e reformar o Series 3

Para 2022 a Apple estará já a preparar 3 novos Apple Watch. Segundo informações, as novidades poderão orbitar em atualizações dos sensores e processador. Eventualmente estará na agenda a retirada do Series 3.

Será que é de esperar algumas alterações de design no smartwatch Apple Series 8?

2022 trará um novo Smartwatch Apple ou apenas um renovado?

Ano passado o rumor dava como provável a alteração do design e o aparecimento de novos sensores. Contudo, a apresentação do smartwatch não trouxe nada disso. Este ano será que vai ser diferente?

Um relatório apresentado hoje refere que o Apple Watch terá este ano três modelos, e que será o ano da retirada do Series 3.

De acordo com o boletim informativo "Power On" de Mark Gurman para a Bloomberg, 2022 deve ser o "maior da história do Apple Watch desde o modelo original".

Em termos de lançamentos, Gurman antecipa o Apple Watch Series 8, uma versão SE atualizada e um "Apple Watch voltado para desportos radicais".

A ideia de três modelos serem lançados já foi levantada antes, com uma versão robusta trazida anteriormente em rumores e especulações, como a nota de Ming-Chi Kuo aos investidores sobre uma "versão de desportos radicais".

Haverá "novos sensores" no Apple Watch Series 8

A questão que se impõe é se haverá novos sensores e recursos. Neste campo, Gurman não espera "nenhum novo sensor de saúde importante" para 2022, com exceção dos sensores de temperatura corporal.

No entanto, ele diz que os modelos incluirão chips mais rápidos, bem como "grandes atualizações na monitorização de atividades".

Em resumo, este ano poderá ser importante para atualizar a oferta com os Apple Watch que mais opções oferecem, da Series 4 à Series 8. Não se espera novo design, nem "sensores revolucionários", como seria o caso do sensor de medição da tensão arterial.

Será que a Apple poderá surpreender?