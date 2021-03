Apple Watch poderá ganhar versão robusta ainda este ano

O relógio inteligente da Apple, o Apple Watch, é uma peça elegante, com acabamentos premium, e a sua utilização é fundamental tanto para as atividades desportivas, como para monitorizar alguns parâmetros de saúde e para a própria comunicação com o mundo.

Então, mas em condições extremas? Pois bem, a Apple parece estar a preparar surpresas neste campo. Um “rugged Apple Watch” poderá chegar ainda este ano.

Apple Watch – da fragilidade à robustez

Não é que o Apple Watch seja um gadget frágil. Na verdade, apresar da sua elegância, os seus acabamentos de qualidade fazem com que resista a pequenos acidentes do dia a dia. Contudo, não pode ser usado em qualquer trabalho, nem em qualquer atividade desportiva que envolvam condições mais extremas.

Dadas as suas capacidades de monitorização de parâmetros de saúde e atividade física e as suas funcionalidades de comunicação, seria importante que não existissem restrições na utilização.

Ao que parece, a Apple está consciente disto e está, internamente, a debater a possibilidade de um lançamento, ainda este ano ou em 2022, de um Apple Watch projetado para “ambientes extremos”.

Se chegar a ser lançado, o relógio poderá oferecer funcionalidades semelhantes ao Apple Watch normal, mas com uma construção mais robusta, como um exterior emborrachado, protegendo o ecrã.

Desportos radicais na água poderão ser contemplados

Apesar do relógio da Apple já ser resistente à água até 50 metros e de poder ser utilizado, por exemplo, em natação numa piscina, a verdade é que não são resistentes o suficiente para desportos como mergulho ou atividades que envolvam água a alta velocidade.

É por isso que marcas como a Garmin continuam a ter um grande destaque no segmento, já que oferecem soluções direcionadas para tais atividades.

Com esta versão mais robusta do Apple Watch este tipo de atividades poderá então ser contemplado.

A Apple, logo depois do lançamento do primeiro Apple Watch em 2015, já teria ponderado o lançamento de um modelo assim, mas essa ideia nunca saiu do papel. Não há qualquer certeza de que realmente este possa ver a luz do dia e chegar ao pulso dos utilizadores. No entanto, seria uma vantagem grande para muitos que se veem obrigados a abdicar do relógio e das suas funcionalidades em muitas atividades do seu dia.

Considerando ainda que a atualização do Serie 4 para o Serie 5 não foi assim tão relevante para muitos consumidores, esta poderia ser uma aposta ganha para os lançamentos deste ano que deverão ocorrer em meados de setembro.