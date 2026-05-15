Apple vem ajudar a Google! Aliança impossível contra a Europa na IA

A Apple defendeu oficialmente a Google contra os planos da Europa que obrigariam o Android a abrir-se aos assistentes de IA concorrentes. Esta é uma posição que muito julgavam possível e ilógica, mas que, na verdade, não é altruísta. Há interesses bem claro da Apple neste caso.

Apple vem ajudar a Google!

A Apple passou os últimos anos a lutar contra a DMA na Europa e acaba de apresentar uma petição para defender a Google. Não sobre a qualidade dos produtos ou práticas comerciais, mas sobre um ponto específico. As medidas publicadas a 27 de abril de 2026 que exigiriam que a Google abrisse o Android aos assistentes de IA concorrentes. Agora, a Apple descreve estas propostas como "preocupações urgentes e sérias" em relação à privacidade, segurança e integridade do dispositivo.

As medidas provisórias, elaboradas no âmbito dos procedimentos de especificação da DMA (Demand Management Authority) iniciados a 27 de janeiro de 2026, exigiriam que a Google permitisse que assistentes de IA de terceiros interagissem com aplicações Android da mesma forma que a Gemini. As medidas estipulam ainda que a Google partilhe dados de pesquisa anonimizados com os motores de busca concorrentes.

No seu documento, a Apple não se limita a oferecer um apoio morno à Google. A empresa ataca a perícia técnica da Europa, argumentando que Bruxelas está a "substituir o seu próprio juízo, baseado em menos de três meses de trabalho, pelo dos engenheiros da Google". A Apple acrescenta que os riscos são "particularmente agudos no contexto de sistemas de IA em rápida evolução, cujas capacidades, comportamentos e vetores de ameaça permanecem imprevisíveis".

Uma aliança impossível contra Europa

Por detrás da retórica de segurança, o objetivo da Apple é claro. Se a Comissão obrigar a Google a abrir o Android à IA concorrente, o precedente aplicar-se-á automaticamente ao iOS. Em outubro de 2025, a Apple contestou judicialmente a DMA e, no mês seguinte, pediu publicamente a sua revogação, argumentando que a lei tinha criado vulnerabilidades de segurança e degradado a experiência do utilizador.

A Europa respondeu que não tinha qualquer intenção de revogar a legislação. Em maio de 2026, a UE publicou uma avaliação da DMA, concluindo que a lei tinha um "impacto positivo global", refutando, na prática, os argumentos da Apple e da Google. A ironia mais gritante da situação reside num facto. A Google e a Apple anunciaram uma grande parceria no início deste ano. O Gemini será a base da nova versão da Siri, com lançamento previsto para o final de 2026.

O foco está na IA e o que querem criar para futuro

A Apple está, por isso, a defender a posição dominante da Google no Android, ao mesmo tempo que integra simultaneamente a tecnologia de IA da Google no seu próprio ecossistema. É difícil imaginar uma abordagem mais alinhada, especialmente quando a Apple insiste que a sua única motivação é a proteção dos utilizadores europeus.

Para os 450 milhões de utilizadores de Android e iOS na União Europeia, a questão é, sem dúvida, bem real. Abrir o controlo do telefone a qualquer assistente de IA de terceiros (com a capacidade de enviar e-mails, fazer encomendas e manipular ficheiros) levanta questões concretas de segurança que a Comissão pode não ter considerado plenamente.

A Apple e a Google têm razão em princípio. Mas quando duas empresas que controlam 99% do mercado de smartphones invocam a segurança para se oporem à abertura das suas plataformas, é justo considerar o argumento algo conveniente.