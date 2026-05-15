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Apple vem ajudar a Google! Aliança impossível contra a Europa na IA

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Autor: Pedro Simões

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  1. Max says:
    15 de Maio de 2026 às 14:44

    Está na hora de o pessoal do Android provar do mesmo veneno 🙂
    A Samsung e outros fabricantes de Android nunca eram chateados relativamente à IA nos seus smartphones, ao contrário da Apple, porque cada fabricante não era considerado como “gatekeeper”, embora a Google o fosse.
    Agora a UE, através da Google, anda atrás da IA nos smartphones Android e das vantagens que a integração com a IA da Google dá, à Google e ao fabricante, em relação a aplicações e serviços de terceiros.
    E é exatamente para evitar esse tipo de conflitos que a Apple não tem integrado a IA da Apple nos iPhones na Europa (embora, há que dizê-lo, a IA da Apple na versão para o resto do mundo também não seja grande coisa).
    A Apple apoiar a Google/Android, neste caso, tem toda a lógica, está-se a defender também a si.

    Responder
  2. Victor says:
    15 de Maio de 2026 às 14:58

    Já alguém utilizou o sistema Android “europeu”, chamado /e/OS, que está disponível, por exemplo, em alguns smartphones Fairphone? Poderá ser uma verdadeira alternativa aos sistemas americanos/chineses? Alguém tem alguma experiencia prática com este sistema operativo (e quando digo prática, refiro-me efetivamente a possessão e utilização diária deste sistema). Obrigado

    Responder

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