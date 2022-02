Pplware Classics…

Porque recordar é sempre bom, o Pplware traz aos seus leitores a sua habitual rubrica semanal de música. Apresentamos nesta rubrica as músicas que marcaram a nossa juventude ou o nosso passado recente e que ainda ouvimos por serem marcos na nossa vida.

Nirvana - Come As You Are

Nirvana foi uma banda norte-americana de grunge e rock alternativo formada pelo vocalista e guitarrista Kurt Cobain e pelo baixista Krist Novoselic em Aberdeen no ano de 1987, que obteve grande sucesso no movimento grunge de Seattle no início dos anos 1990. Vários bateristas passaram pelos Nirvana, sendo o que ficou mais tempo na banda Dave Grohl, que entrou em 1990.

No final da década de 1980 os Nirvana estabeleceram-se como parte da cena grunge de Seattle, lançando o seu primeiro álbum, Bleach, pela editora independente Sub Pop em 1989. A banda desenvolveu um som que se baseava em contrastes dinâmicos, muitas vezes entre versos calmos e barulhentos, e refrões pesados. Depois de assinar com a editora DGC Records, o grupo encontrou o sucesso inesperado com "Smells Like Teen Spirit", o primeiro single do segundo álbum da banda, Nevermind (1991). O sucesso repentino da banda amplamente popularizou o rock alternativo como um todo, e como o vocalista da banda, Cobain se encontrou referido na media como o "porta-voz de uma geração", com os Nirvana sendo considerados a "principal banda" da Geração X. Nevermind é citado como um dos melhores álbuns de todos os tempos, e contém três singles na lista de "500 Maiores Canções de Todos os Tempos", da revista Rolling Stone. O terceiro álbum de estúdio dos Nirvana, In Utero (1993), desafiou a audiência do grupo, apresentando um som abrasivo, natural e cru, menos mainstream. In Utero, apesar de ser um álbum que se volta contra o sistema (fama e media), também foi muito bem-sucedido, surpreendendo a crítica, os produtores, e até mesmo a própria editora.

A breve vida dos Nirvana terminou após a morte de Kurt Cobain em 1994, mas vários lançamentos póstumos têm sido emitidos desde então, supervisionados por Novoselic, Dave Grohl e pela viúva de Cobain, Courtney Love. Apesar de ter lançado apenas três álbuns, a banda, desde o disco de estreia, já vendeu mais de 75 milhões de cópias em todo o mundo. Destas, 25 milhões foram vendidas apenas nos Estados Unidos.

