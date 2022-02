Como criar manualmente um trilho no serviço Wikiloc?

Já ouviu falar no serviço Wikiloc? Para quem não conhece, este é um dos mais relevantes serviços com trilhos gratuitos GPS e waypoints. O Wikiloc foi criado em 2006 e desde essa altura que tem crescido significativamente em termos de trilhos disponibilizados e também ao nível de utilizadores.

Hoje ensinamos como podem criar manualmente trilhos no Wikiloc.

Wikiloc: Aprenda a desenhar um trilho manualmente

O serviço Wikiloc quase dispensa apresentações. Cada utilizador pode facilmente contribuir para este serviço, fazendo o upload do trilho registado que pode ser feito com a própria app móvel do Wikiloc. No entanto, para quem pretender desenhar antecipadamente um trilho também o pode fazer usando a opção "Desenhe a sua trilha à mão".

Essa opção está disponível em Enviar trilhas...

E em seguida escolher a opção Desenha a sua trilha à mão

Em seguida, para facilitar na criação, é necessário indicar um lugar perto para início da trilha.

Depois, de marcar o ponto de início, é só desenhar o percurso. Na parte superior tem um botão com uma seta que permite anular segmentos do percurso desenhado.

Depois de desenhado o circuito, basta indicar um nome para o mesmo e se quiser pode partilhar de imediato.

Agora já sabe de mais uma plataforma para obter e criar trilhos para as mais diversas atividades desportivas. Se registar novos percursos, partilhe-os na plataforma e contribua para a comunidade.