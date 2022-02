Deve comprar um Android mal ele é lançado, ou esperar?

Ao contrário dos iPhones, há uma enorme quantidade de smartphones Android disponíveis, e os seus lançamentos acontecem mais regularmente ao longo do ano. Por conseguinte, não é fácil decidir se se deve comprar um Android no seu lançamento ou comprar algum tempo depois. Portanto, trazemos alguns prós e contras para o ajudar.

Descubra o melhor caminho a seguir quando se trata de comprar um novo smartphone Android.

Prós da compra de Androids no seu lançamento

A compra de smartphones no seu lançamento tem as suas vantagens.

1. Manter-se "à frente".

Uma das principais vantagens de comprar aquele novo e brilhante dispositivo Android no lançamento é que o ajuda a manter-se à frente da curva. Os novos smartphones Android apresentam, normalmente, atualizações incrementais, quer seja em termos de uma revisão do design, um melhor conjunto de componentes internos, ou novas capacidades. Mas pode por vezes tropeçar numa atualização menos favorecida.

Por exemplo, o Galaxy S20 Ultra da Samsung estreou com a câmara de 108MP da empresa com capacidade para zoom de 100x. Não foi apenas uma estreia para a Samsung, mas foi também uma estreia na indústria dos smartphones. O seu sucessor, o Samsung Galaxy S21 Ultra, foi também o primeiro smartphone da série Galaxy S a suportar a sua S Pen.

2. Os novos Androids são, muitas vezes, melhores do que os já existentes.

Se comprar um Android no lançamento, terá uma oportunidade de pôr as mãos em algo melhor, muito provavelmente, do que o que está atualmente disponível. Claro, por vezes as melhorias são mínimas, mas, em geral, os smartphones mais recentes tendem a ser melhores do que os anteriores.

Os novos smartphones Android tendem a ter designs renovados e melhores interiores que potencialmente desbloqueiam novas capacidades.

Contras da compra de Androids no seu lançamento

Conhecidos os prós, aqui estão algumas desvantagens de comprar novos smartphones Android logo após estes serem lançados.

1. Alguns dispositivos são lançados com bugs e falhas.

Quando se compra um novo dispositivo, espera-se que funcione sem falhas e sem problemas. Mas nem sempre é esse o caso. Os novos smartphones Android, por vezes, são enviados com falhas e bugs que poderá não conhecer até ter experiência.

Comprar um dispositivo imediatamente após o seu lançamento significa que talvez os revisores ainda não tenham utilizado os dispositivos o suficiente para oferecer os seus conhecimentos sobre o que se deve esperar.

Ler através de críticas e ver vídeos ajudá-lo-á a saber no que se está a meter. Por exemplo, é difícil dizer se um dispositivo terá uma duração de bateria estável. Uma vez que não pode confiar nos números fornecidos pelos fabricantes, a sua única aposta é ver os comentários ao mesmo.

Como exemplo, recordamos o Galaxy S20 Ultra, o smartphone principal da Samsung de 2020, que foi enviado com um erro de ecrã verde. Enquanto a Samsung corrigiu o bug após alguns meses através de uma atualização de software, muitas foram as críticas à marca.

2. Preços elevados.

Uma das razões óbvias para evitar a compra de qualquer smartphone no lançamento é o preço. No lançamento, será forçado a pagar o preço total do aparelho. Contudo, os preços caem à medida que o tempo passa. Alguns meses depois, vemos as empresas reduzirem os preços para tentarem aumentar os seus números de vendas.

Pode até poupar ainda mais se decidir adquirir um smartphone usado - em bom estado-. Mesmo uma versão de caixa aberta que mal tenha sido utilizada pode, potencialmente, poupar-lhe algumas centenas de euros em relação à compra de novos.

3. Ser um comprador precoce tem os seus riscos.

Por mais excitante que seja estar a par das tendências tecnológicas, a aquisição precoce tem os seus riscos. Não se sabe se o dispositivo é construído para durar a longo prazo ou se irá ter problemas alguns meses depois. Embora tais casos possam ser poucos, podem acontecer como aconteceu no passado.

Um exemplo mais recente é o primeiro smartphone dobrável da Samsung, o Galaxy Z Fold Tab, que tinha um painel dobrável que podia facilmente partir-se. E pior. Lembra-se do Galaxy Note 7 da Samsung? Embora a sua bateria explosiva não fosse um problema generalizado, esperar antes de gastar o seu dinheiro significa ter mais certezas sobre o que esperar.

Deve comprar um Android logo após o lançamento, ou esperar?

Depois de vistos alguns prós e contras, o que deve fazer? Comprar um dispositivo Android imediatamente após o seu lançamento, ou esperar? Resumindo, deve definitivamente esperar. Há mais desvantagens em comprar um Android imediatamente após o lançamento, em comparação com a espera.

Esperar traduz-se em obter o aparelho a um preço ligeiramente mais baixo, especialmente tendo em conta a tendência geral de aumento do preço dos smartphones.

Também significa que se esquece de todos os riscos que advêm do facto de se ser algo recente. Antes de comprar um novo Android, recomendamos que leia ou veja as suas críticas para que esteja plenamente consciente do que está a adquirir.

