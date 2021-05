Samsung Galaxy Z Fold Tab – Um conceito tripartido

Os conceitos de equipamentos dobráveis tripartidos não é novo e é algo que sabemos que vamos ver em breve. Mas vindo da Samsung poderá estar para chegar algo maior. Uma patente agora revelada mostra que poderá estar a ser criado um dispositivo para integrar a linha Galaxy Z de dobráveis.

O Samsung Galaxy Z Fold Tab surge como um conceito tripartido onde a S Pen ganha um lugar de destaque.

A Samsung é o principal player no segmento dos dispositivos dobráveis e já assumiu que quer continuar a investir nesta área, ao lado das suas outras linhas de produtos. Depois dos smartphones em concha e dos modelos Z Fold em livro, poderemos estar prestes a conhecer os modelos tripartidos.

Numa patente recente listada na Organização Mundial de Propriedade Intelectual (WIPO) surgiu um novo possível projeto da Samsung. Esta patente é intitulada de “Metodo e dispositivo para fornecer uma interface de utilizador num dispositivo eletrónico com ecrã dobrável”.

Uma vez mais o site LetsGoDigital transformou em imagens de conceito aquilo que vem descrito na patente daquilo que poderá ser o Samsung Galaxy Z Fold Tab. É evidente que este nome não passa de uma mera especulação. Não é conhecida qualquer associação da marca a tal nomeação.

O curioso nesta patente é a forma como o ecrã é dobrado. Apenas um lado do dispositivo tem ecrã, e este pode ser virado para dentro ou para fora. Na zona entre as duas dobras pode ser colocada a S Pen e ainda se poderão vislumbrar as câmaras.

Esta possibilidade de dobradiça trará obviamente mais desafios à fabricante, uma vez que o ecrã terá que assumir uma flexibilidade maior. Há que relembrar que Samsung apresentou recentemente uma nova tecnologia de ecrã dobrável que poderá ser adequada a esta patente.

Este ano a grande novidade será mesmo a inclusão de suporte à S Pen, mas quem sabe se 2021 não trará consigo um conceito tripartido de dispositivos dobráveis?