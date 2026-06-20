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Dispositivos de monitorização de atividade física funcionam na mesma se tiver tatuagens?

· Gadgets 1 Comentário

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Autor: Rui Neto

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  1. FOSS says:
    20 de Junho de 2026 às 22:24

    Aos que se tatuaram nos pulsos e agora se questionam da ineficiência das medições dos watches….os meus sentimentos pela deficiência na auto-estima ao ponto de acharem que tinta permanente na pele seja algo racional. Agora cuidado. Pois se colocarem uma argola no nariz ainda podem ser confundidos com gado carimbado pronto para abate. 🙂

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