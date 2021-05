Dar a volta a Portugal num carro 100% elétrico? Sim, é possível

Acha que Portugal não está preparado com as infraestruturas necessárias para uma longa viagem com um carro elétrico? A 1º Volta a Portugal em automóveis 100% elétricos já aconteceu e terminou com sucesso.

Ao todo foram percorridos 2066 quilómetros, ligando os quatro cantos de Portugal, rolando por algumas das estradas mais belas do continente, paisagens magníficas e locais cheios de história.

Foram percorridos 2066 km de carro a uma média de 83 km/h

A Mercedes-EQ e o Clube Escape Livre, com a chancela da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), realizaram a 1º Volta a Portugal em automóvel 100% elétrica, que percorreu os quatro cantos do país: Sagres, Vila Real de Santo António, Miranda do Douro e Caminha.

No total das 56h20m que durou a 1ª Volta Elétrica a Portugal, a caravana esteve ligada aos carregadores 17h33m, mas apenas 1h43m foram gastos em paragens com o único propósito de carregar. As restantes decorreram durante as refeições e as dormidas ao longo da iniciativa de três dias.

Para cumprir os 2066 quilómetros, os três EQA rolaram nas estradas e autoestradas durante 24h32m, a uma média de 83 km/h.

De acordo com Luís Celínio, presidente do Cube Escape Livre…

Provar que é possível palmilhar quilómetro após quilómetro nas lindíssimas estradas de Portugal ao volante de um automóvel elétrico, foi gratificante, juntando a isso confirmação inequívoca que o automóvel 100% elétrico tem um custo de utilização sensivelmente mais baixo que um veículo com motor de combustão interna

Contas feitas, cada EQA gastou 122,95€ para cumprir os 2066 km, ou seja, uma poupança real e substantiva de 110,31 euros face, por exemplo, a um GLA diesel, que teria gasto, nas mesmas condições, cerca de 233,25€. Ou até uma poupança de 143,07€ face a uma versão a gasolina.

A 1ª Volta Elétrica a Portugal permitiu poupar 749,958 Kg de CO2, o valor que três unidades de Mercedes-Benz GLA emitiriam para a atmosfera caso fizessem os 2066 km percorridos pelos EQA neste percurso.

Todos os detalhes