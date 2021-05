Beyond Mankind: The Awakening já tem data de lançamento

Os estúdios espanhóis Brytenwalda, revelaram recentemente a data de lançamento de Beyond Mankind: The Awakening, o seu próximo jogo de ficção cientifica.

Venham descobrir quais os planos para este titulo que se passa num cenário pós-apocalíptico onde a Humanidade já não é o que era e quer volta a “casa”.

Os estúdios Brytenwalda, sediados na província de Cantabria (na cidade de Santander) do nosso país vizinho encontram-se a ultimar o seu próximo trabalho, Beyond Mankind: The Awakening.

Trata-se de um RPG de Ação que decorre num ambiente futurista e ficcional no qual a Humanidade tem de reencontrar um novo rumo e forma de estar.

Segundo os nuestros hermanos dos estúdios Brytenwalda, Beyond Mankind: The Awakening assenta toda a sua essência numa narrativa profunda e séria, mesclada com um sistema bastante rico de exploração, mecânicas de combate repletas de tensão e adrenalina e toda a complexidade de um RPG.

Beyond Mankind: The Awakening chega a 31 de agosto deste ano para PC, Mac e Linux, mas os planos iniciais eram para que fosse lançado mais cedo. No entanto, e com o objetivo de dar aos atores o tempo necessário para gravar as vozes e falas nas mais variadas línguas, a equipa optou por um ligeiro adiamento de maio para agosto.

De recordar que o jogo vai estar disponível para 7 línguas, incluindo Inglês, Português, Francês, Alemão, Espanhol, russo e Chinês.

A história de Beyond Mankind: The Awakening tem início num cenário pós-apocalíptico, no qual, após um inverno nuclear a Humanidade viu-se obrigada a procurar refúgio no Espaço. A sociedade tal como a conhecemos encontra-se desfeita e é tempo de começar a pensar em voltar.

O jogador veste a pele de um membro duma organização militar de elite criada no pós-catástrofe, a H.O.P.E., criada unicamente para criar condições para popular novamente a Terra com uma sociedade evoluída.

Parte das responsabilidades do jogador será a de pilotar a sua nave de scouting e explorar o mundo que deixámos para trás. Nesse processo de exploração o jogador terá de ter atenção redobrada às suas próprias necessidades como alimentação (terá de caçar e cozinhar), calor (terá de se manter quente) e segurança (criação de abrigos).

Além de tudo isso, os responsáveis pelo jogo indicam ainda que o estado psicológico do nosso personagem terá particular importância no decorrer da aventura e terá forte influência na forma como as nossas ações e decisões serão tomadas.

A aventura tem início nas ruínas daquilo que foi outrora a cidade de Avalon, na ilha de Santa Catalina. A partir daí, o jogador irá embarcar numa aventura épica que tanto irá testar as nossas habilidades, como a nossa personalidade.

Isto, pois, à medida que se avançar na história, o jogador irá desenvolver o seu personagem e as suas características sociais e de personalidade, lealdade, amizade e até mesmo românticas.

Os NPCs serão um auxílio fundamental para se atingir os nossos objetivos. Poderemos falar com eles, persuadi-los a algo, intimidar, ou mesmo namoriscar o que nos permitirá obter aliados e informações importantes para avançar na história. Seja como for a nossa relação com os NPCs, a mesma irá ditar a forma como eles nos passam a olhar e a ajudar no futuro, pois todas as decisões contam.

Beyond Mankind: The Awakening será lançado a 31 de agosto deste ano para PC, Mac e Linux.