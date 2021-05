Tesla: Carros produzidos na Giga Texas não poderão ser vendidos… no Texas

O setor automóvel nos Estados Unidos, assim como outros, funciona de forma diferente daquela que conhecemos na Europa e no resto do mundo. Por isso, a atual legislação em vigor no estado do Texas relativa aos concessionários está a travar os planos da Tesla.

Aparentemente, a fabricante não poderá vender, no estado, os carros elétricos produzidos na Gigafactory.

Legislação americana contra sistema da Tesla

A atual legislação do estado do Texas, nos Estados Unidos da América, relativamente aos concessionários, coloca um travão nos planos da Tesla para a venda dos seus carros elétricos. Afinal, a fabricante não pode, por lei, comercializar os seus carros no mesmo estado em que são produzidos.

Aliás, este tipo de regulamentação, em vigor noutros estados colocou a empresa de Elon Musk numa posição arriscada. Isto, porque que é característica da Tesla vender os carros elétricos diretamente. No entanto, tanto as fabricantes tradicionais, como os concessionários franchising, não querem que a legislação seja alterada por vontade da Tesla.

Fabricante não pode vender diretamente

A concorrência da Tesla está a pressionar para que a fabricante não possua direitos tão libertinos na forma como opera as suas vendas. Aliás, as fabricantes tradicionais esperam que a Tesla seja obrigada a reger-se pelas normas pelas quais todos se regem, sem alterações.

Ao abrigo das leis do Texas e de outros estados americanos, as fabricantes são obrigadas a construir uma cadeia, ou seja, vender os seus carros a empresas de terceiros que, posteriormente, vendê-los-ão ao cliente final. Embora a Tesla seja contra esta legislação desde o início, tinha esperança que as leis do estado do Texas se alterassem a seu favor, antes de se instalar. Todavia, o projeto de lei estagnou e a fabricante, agora a operar no Texas, terá de seguir as regras aí impostas.

Para conseguir vender os seus carros elétricos no Texas, a Tesla será forçada a retirar do estado os carros que tenham como destino a casa de algum cliente que ali resida.