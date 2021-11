A aposta da Google nos novos Pixel 6 é muito grande. Com estes novos smartphones a gigante das pesquisas quer mostrar como deve ser um Android de topo e marcar o mercado de uma forma firme.

Estes smartphones estão já no mercado e acessíveis a muitos utilizadores, tendo algumas falhas já identificadas. Uma nova foi revelada e dá conta de que este smartphone está a fazer chamadas fantasma, sem que os utilizadores tenham pedido.

O Pixel 6 estreou algo completamente novo na Google. Falamos do seu SoC Tensor, que é uma verdadeira estreia neste mercado e que mostra como a aposta nas novas funcionalidades está a ser feita pela gigante das pesquisas.

Mesmo não sendo o que tem um desempenho mais rápido, foca-se em áreas de IA e de aprendizagem. Será com estas armas que conseguirá oferecer aos utilizadores as melhores funcionalidades e uma inteligência ainda maior.

Do que foi revelado, o novo Pixel 6 está com um novo problema, que pode ser complicado para os utilizadores. Revelado no Reddit por @erivaldoff, ficou mostrado que este smartphone está a fazer chamadas fantasma para os contactos dos utilizadores, de forma aleatória.

Os casos estão a acumular-se como pode ser lido nessa publicação, mostrando que o problema está mais alargado do que poderia ser pensado. Há também nessa publicação uma possível causa para esse problema que afeta o Pixel 6.

Do que é revelado, a causa poderá estar no Assistente da Google, que faz essas chamadas, registando esses pedidos. O estranho é que estas chamadas ocorrem de noite, sem qualquer voz presente. Há ainda relatos destas chamadas acontecerem com o Pixel 6 no bolso.

Apesar de não existir ainda uma solução da Google, há utilizadores que conseguiram contornar o problema desligando os comandos de voz no ecrã bloqueado. Não é a solução perfeita, mas funcionará até que surja uma solução mais alargada e oficial.