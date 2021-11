Os serviços cloud têm ganho uma importância muito grande nos últimos anos. Os utilizadores abandonaram os suportes físicos e têm toda a sua informação neste alojamento na Internet.

A Microsoft tem no OneDrive a sua proposta, presente no Windows e até em outras plataformas, como o Android ou o iOS. Agora a gigante do software revelou que em breve este serviço vai deixar de funcionar em algumas versões mais antigas do seu sistema.

A união entre o Windows e o OneDrive existe há muitos anos, sendo uma peça fundamental para manter a informação guardada e sincronizada. Este serviço garante que os ficheiros do utilizador estão sincronizados e sempre acessíveis.

Agora, e numa verdadeira surpresa, a Microsoft anunciou o fim do OneDrive para o Windows 7, 8 e 8.1. Este serviço vai ser descontinuado já em 2022, tendo como data limite o dia 1 de março. A partir de 1 de janeiro as atualizações à app vão ser terminadas.

Na verdade, o que vai acontecer é o fim da sincronização entre os PCs com estas versões e o serviço na Cloud. Todos os ficheiros dos utilizadores continuam acessíveis e a poderem ser descarregados e carregados diretamente pelo browser.

A Microsoft alertou para esta situação e dá aos utilizadores uma solução que poderá funcionar para a maioria. Recomenda a todos os afetados por este fim que realizem a tão esperada e pedida atualização para o Windows 10 ou 11.

Apesar de ser algo óbvia a tentativa de forçar a atualização, a Microsoft alega outras razões para esta mudança no OneDrive. Quer focar os esforços que estas versões consomem noutras áreas de desenvolvimento, em novas plataformas e em novas propostas que quer trazer ao mercado.

Para muitos utilizadores esta poderá ser uma situação problemática. O OneDrive está integrado no Windows de forma completa e muitos usam sem saber este serviço cloud. Agora, solução é óbvia depois, sendo apontado o caminho da atualização. Resta saber quantos vão dar o passo rumo ao Windows 10 e quantos vão optar por outras propostas.