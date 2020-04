Samsung vai corrigir problema de ecrã verde do Galaxy S20 Ultra

Nesta semana que passou, demos a notícia de que alguns problemas surgiram na linha Galasy S20. Um deles ocorreu após a atualização do sistema e, sem uma explicação lógica, tornou verde o ecrã dos smartphones, especialmente do Samsung Galaxy S20 Ultra.

Sendo esta uma situação bastante estranha, que desagradou os donos dos equipamentos afetados, a Samsung vai assim lançar uma nova atualização para resolver o problema.

Ecrã da linha Galaxy S20 fica verde após atualização

Uma recente atualização fez com que o ecrã dos smartphones da linha Galaxy S20 se tornasse verde. Essa situação levou vários utilizadores dos equipamentos às plataformas da comunidade Samsung, como forma de deixarem o seu descontentamento e relatos sobre este problema recente.

A maioria das queixas menciona em específico o Samsung Galaxy s20 Ultra com chip Exynos, ou seja, parece que este modelo é o mais vulnerável a apresentar este bug vindo da atualização. De acordo com os utilizadores, este problema ocorre apenas com taxas de atualização mais altas, como 120 Hz, e brilho de ecrã menor do que 30%.

Como podemos ver pelas imagens seguintes, é bastante percetível o tom esverdeado a surgir no ecrã, como se fosse uma espécie de aurora boreal.

Os consumidores indicam que o bug dá sinais quando são abertas determinadas aplicações, como o Samsung Pay, a Câmara, a Calculadora, o SnapChat, Telegram, PUBG: Mobile e o Google Chrome.

Para alguns, o problema resolveu-se com a reposição das configurações de fábrica, o que mostra que é, efetivamente, um problema de software.

Samsung vai resolver problema de ecrã verde com uma nova atualização

A empresa sul-corena não se pronunciou de imediato acerca do assunto. No entanto, parece que agora já reconhece o problema e, de modo a solucionar o mesmo, vai lançar uma nova atualização.

Esta próxima atualização irá abranger o software do Samsung Galaxy S20 e espera-se que resolva o problema de vez.