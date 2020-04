Novas promoções Playstation a caminho

Já que está confinado em casa e a consola tem sido um consolo, então veja estas novidades que a Sony acabou de revelar. Estamos a falar de uma segunda fornada de promoções de “Primavera” que estão a caminho.

Se é promoção é bom, certo? Vamos ver melhor…

Já aqui tínhamos revelado as promoções de Primavera que a Sony Playstation lançou, onde pontuam alguns grandes títulos recentes de jogo, e para todos os gostos.

Agora, chega a segunda vaga de promoções, que é o mesmo que dizer que grandes jogos para PlayStation 4 e para o PlayStation VR se encontram com desconto. (não esquecer que os subscritores do serviço PlayStation Plus terão acesso a descontos adicionais)

Mas vejamos os jogos e valores:

Death Stranding Edição Deluxe – passa a custar 49,99 € (Antes 79,99 €) Marvel’s Spiderman – passa a custar 29,99 € (Antes 49,99 €). Desconto adicional de 10% para os subscritores do PlayStation Plus Call of Duty: Modern Warfare – passa a custar 52,49 € (Antes 69,99 €) Assassin’s Creed Odissey Deluxe Edition passa a custar 24,99 € (Antes 84,99 €) Assassin’s Creed Odissey – Passe de Temporada passa a custar 15,99 € (Antes 39,99 €) Assassin’s Creed Odissey Ultimate Edition – passa a custar 44,99 € (Antes 114,99 €) Crash Bandicoot Bundle – N.Sane Trilogy + Crash Team Racing Nitro-Fueled – passa a custar 38,49 € (Antes 69,99 €) Bundle Triplo Crash + Spyro – passa a custar 59,99 € (Antes 99,99 €) Bundle Crash Team Racing Nitro-Fueled + Spyro – passa a custar 38,49 € (Antes 69,99 €) Detroit: Become Human – Edição Digital Deluxe – passa a custar 12,99 € (Antes 39,99 €). Desconto adicional de 5% para os subscritores do PlayStation Plus. DRAGON BALL Z: KAKAROT – passa a custar 44,99 € (Antes 69,99 €) DRAGON BALL Z: KAKAROT Deluxe Edition – passa a custar 54,99 € (Antes 89,99 €) DRAGON BALL Z: KAKAROT Ultimate Edition – passa a custar 64,99 € (Antes 99,99 €)



God of War Edição Digital Deluxe – passa a custar 19,99 € (Antes 29,99 €). Desconto adicional de 5% para os subscritores do PlayStation Plus. Grand Theft Auto V Edição Premium Online – passa a custar 13,99 € (Antes 34,99 €) Horizon Zero Dawn Edição Completa – passa a custar 12,99 € (Antes 19,99 €) NBA 2K20 Digital Deluxe Edition – passa a custar 24,99 € (Antes 84,99 €) NBA 2K20 Legend Edition – passa a custar 29,99 € (Antes 99,99 €) Tennis World Tour com 80% à7,99€ (Antes 39,99 €) Tennis World Tour Legends Edition – passa a custar 19,99 € (Antes 74,99 €) The Last of Us Remastered – passa a custar 9,99 € (Antes 19,99 €) Tom Clancy Rainbow Six Siege (Edição normal) – passa a custar 8,99 € (Antes 29,99 €) Tom Clancy Rainbow Six Siege (Edição Gold) – passa a custar 29,99 € (Antes 54,99 €) Tom Clancy Rainbow Six Siege (Edição Ultimate) – passa a custar 44,99 € (Antes 84,99 €)



AstroBot Rescue Mission (VR) – passa a custar 14,99 € (Antes 39,99 €)

Blood & Truth (VR) – passa a custar 14,99 € (Antes 39,99 €)

Adicionalmente o serviço PlayStation Now, de streaming de jogos de Playstation 4, Playstation 3 e Playstation 2 também apresenta um desconto especial de 25% na sua subscrição anual até ao próximo dia 29 de abril às 10h00, passando a custar 44,99 €, em vez dos 59,99 €. MAs lembrem-se… apenas até 29 de abril.