Primavera e Playstation VR trazem novidades

Foram recentemente divulgados os nomes de novos títulos a caminho do Playstation VR.

Contudo, foram divulgadas os novos jogos no Playstation Store, ao sabor da “Primavera”.

Para muitos dos leitores confinados ao isolamento social imposto pelo Governo, eis que o Playstation VR pode bem vir a ser uma extraordinária oportunidade para “dar uma volta por aí“.

Se não podemos sair em carne e osso, nada como sair em Realidade Virtual… não é a mesma coisa, mas é o mais próximo que há.

A Sony revelou recentemente algumas novidades para o catálogo do Playstation VR. Venham ver…

FORM Desenvolvido pelo estúdio canadiano Charm Games, FORM, chegou no início da semana ao PlayStation VR, e é uma aventura virtual aos confins da mente humana. No jogo, conhecemos o Dr. Devin Eli que é um físico brilhante no mega conglomerado mundial de tecnologia Mindful Laboratories. A trabalhar em isolamento numa instalação de pesquisa atmosférica no deserto do Alasca, Eli está à beira de descobrir o significado por detrás de um sinal misterioso vindo de um artefacto secreto – o Obelisco. Os jogadores terão de vestir a pele do Dr. Eli e usar os seus poderes sobre-humanos de visualização geométrica (consequência não intencional de um trauma na infância) para seguir o sinal através do Obelisco e explorar memórias oníricas para desbloquear quebra-cabeças na sua própria mente. Mas atenção, esse caminho poderá levá-lo a uma nova existência, ou então deixá-lo preso no seu passado para sempre. FORM está disponível por 14,99€.

Tilt Brush by Google Tilt Brush by Google, já disponível na PlayStation Store desde o passado dia 27 de março por 19,99€ deixa os jogadores usarem a realidade virtual para pintar num espaço 3D. Aqui, o quarto dos jogadores será a sua tela e a sua imaginação será a sua palete. Mostrar a sua criatividade com pinceladas tridimensionais e caminhar dentro das suas criações serão um verdadeiro desafio para todos aqueles que mergulharem nesta aventura, onde as possibilidades são infinitas, e existem vários pincéis dinâmicos. Pode dar aso a “pinturas” interessantes….

Beat Saber Beat Saber, que experimentámos aqui, é um título que oferece uma experiência diferente à base de ritmo e ação criada com recurso aos conceitos básicos do PlayStation VR. Beat Saber é uma experiência de Realidade Virtual frenética e única que combina um grafismo estonteante à base de néon, música eletrónica criada à medida do jogo e uma jogabilidade bem afinada. Com um sabre em cada mão os jogadores terão que cortar as batidas conforme estas voam na sua direção, fazendo corresponder a direção e a cor marcadas nas mesmas para ganharem pontos e manterem a música a tocar. É necessário possuir um par de comandos PlayStation Move. Beat Saber, recebeu uma nova música. ‘Famous ft. Jake Davis’ de Bruno Martini e Timbaland, é o nome do tema que já se encontra disponível na PlayStation Store por 1,99€.

Mas ha mais…

A Sony revelou ainda, a chegada da “Promoção de primavera” à PlayStation Store. Jogadores da PlayStation 4 podem adquirir vários títulos com grandes descontos através da PlayStation Store, por um tempo limitado. Os subscritores do PlayStation Plus têm acesso a descontos adicionais numa seleção de títulos. A maioria destas promoções, que incluem as versões standard de diversos títulos, inúmeras Edições Deluxe e alguns DLCs, vão até aos 60% de desconto.

FIFA 20 – Edição Standard, que custava 69,99€, custa agora 27,99€. Champions Edition, que custava 89,99€, custa agora 35,99€. Ultimate Edition que custava 99,99€ custa agora 39,99€.

– Edição Standard, que custava 69,99€, custa agora 27,99€. Champions Edition, que custava 89,99€, custa agora 35,99€. Ultimate Edition que custava 99,99€ custa agora 39,99€. Days Gone – Edição Digital Deluxe custava 79,99€, e custa agora 39,99€. Edição Standard que custava 69,99€, custa agora 29,99€. Subscritores do PlayStation Plus poderão desfrutar de um desconto adicional de 10%.

– Edição Digital Deluxe custava 79,99€, e custa agora 39,99€. Edição Standard que custava 69,99€, custa agora 29,99€. Subscritores do PlayStation Plus poderão desfrutar de um desconto adicional de 10%. Mortal Kombat 11 – custava 69,99€, custa agora 24,99€.

– custava 69,99€, custa agora 24,99€. God of War – Edição Digital Deluxe custava 29,99€, custa agora 19,99€. Subscritores do PlayStation Plus poderão desfrutar de um desconto adicional de 5%.

– Edição Digital Deluxe custava 29,99€, custa agora 19,99€. Subscritores do PlayStation Plus poderão desfrutar de um desconto adicional de 5%. STAR WARS Jedi: Fallen Order – Edição Standard custava 69,99€, custa agora 39,99€. Edição Deluxe, custava 79,99€, custa agora 44,99€.

– Edição Standard custava 69,99€, custa agora 39,99€. Edição Deluxe, custava 79,99€, custa agora 44,99€. DRAGON BALL Z: KAKAROT – Edição Standard custava 69,99€, custa agora 44,99€. Deluxe Edition custava 89,99€, custa agora 54,99€.

– Edição Standard custava 69,99€, custa agora 44,99€. Deluxe Edition custava 89,99€, custa agora 54,99€. Death Stranding – custava 69,99€, custa agora 39,99€.

– custava 69,99€, custa agora 39,99€. Grand Theft Auto V – Edição Premium Online custava 34,99€, custa agora 13,99€.

– Edição Premium Online custava 34,99€, custa agora 13,99€. Crash Team Racing Nitro-Fueled – custava 39,99€, custa agora 23,99€.

– custava 39,99€, custa agora 23,99€. NBA 2K20 – custava 69,99€, custa agora 19,99€.

– custava 69,99€, custa agora 19,99€. Assassins Creed Odissey Deluxe Edition – custava 84,99€, custa agora 24,99€.

– custava 84,99€, custa agora 24,99€. DRAGON BALL FIGHTERZ – custava 69,99€, custa agora 14,99€.

– custava 69,99€, custa agora 14,99€. Need for Speed Heat – custava 69,99€, custa agora 34,99€.

– custava 69,99€, custa agora 34,99€. Rocket League – custava 19,99€, custa agora 9,99€.

– custava 19,99€, custa agora 9,99€. Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition – custava 59,99€, custa agora 19,79€.

– custava 59,99€, custa agora 19,79€. Tomb Raider: Definitive Edition – custava 29,99€, custa agora 4,99€.

– custava 29,99€, custa agora 4,99€. WWE 2K20 – custava 69,99€, custa agora 19,99€.

Com esta Promoção na PlayStation Store, os subscritores do PlayStation Plus com uma conta ativa terão ainda acesso a descontos adicionais de 5, 8 e 10% em títulos como Days Gone, God of War, ATOMINE, Catherine: Full Body, GRID, SEGA Mega Drive Classics, Shenmue III, Until Dawn, Sonic Mania e The Surge 2 entre outros.