Hoje é dia de Super Lua “cor-de-rosa”! Qual a melhor hora para ver em Portugal?

Nesta noite de 7 para 8 de abril irá poder ver mais Super Lua. Hoje a lua voltará a estar maior e mais brilhante que o habitual e, além disso desta vez será rosa. Esta “Super Lua” é provocada pela ocorrência simultânea da fase de Lua Cheia e da presença da Lua no perigeu (ponto da órbita da Lua, em que esta se encontra mais próxima da Terra).

Saiba qual a melhor hora para assistir em Portugal.

Na noite de 7 para 8 de abril, a Lua estará maior e mais brilhante do que é comum. O instante da fase de Lua Cheia ocorrerá no dia 8 de abril às 03:35 horas e o instante da presença da Lua no perigeu ocorreu já no dia anterior a 7 de abril às 18:08 horas, onde a Lua estará a uma distância de aproximadamente de 356 906,557 km da Terra.

Nesta Super Lua de abril estes dois instantes, o do perigeu e o da lua cheia, estão desfasados de 08:28 horas.

Qual a melhor hora para observar a Super Lua em Portugal?

De acordo com o Observatório Astronómico de Lisboa, a melhor ocasião para observar esta “Super Lua Cheia”, será no momento do nascimento da Lua, em que ela aparece no horizonte, ou seja, no dia 7 de abril em Lisboa pelas 19:32 horas, Porto pelas 19:30 horas, Coimbra pelas 19:29 horas, Funchal pelas 20:03 horas e Ponta Delgada pelas 19:41 horas. A Lua nascerá no quadrante nordeste, no azimute 89º (contado de Sul para Este).

A Lua cheia no perigeu é 14% maior e 30% mais brilhante do que quando acontece no apogeu. Para além disso, se for observada perto do horizonte parecerá ainda maior com um aumento extra de cerca de 5%. Este último efeito é apenas uma ilusão ótica e desaparece quando a Lua sobe no céu.

Este fenómeno de Super Lua ocorrerá ainda mais uma última vez em 2020, a 07 de maio, sendo que esta Super Lua de abril será a de maior amplitude.

Observatório Astronómico de Lisboa