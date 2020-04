Utilizadores queixam-se que o ecrã do Samsung Galaxy S20 Ultra fica verde

Alguns donos da linha Galaxy S20 têm mostrado o seu desagrado com o equipamento da marca sul-coreana. Nomeadamente devido a problemas no ecrã que surgiram depois da última atualização.

Concretamente, os utilizadores queixam-se que o ecrã fica com a cor verde, e parece que o problema atinge sobretudo o Samsung Galaxy S20 Ultra.

Atualização na linha Galaxy S20 deixa os equipamentos com o ecrã verde

Nas plataformas da comunidade Samsung, muitos consumidores têm deixado relatos sobre os problemas que detetaram nos smartphones da série Galaxy S20.

Foi depois da mais recente atualização aos equipamentos desta linha, durante este mês, que os utilizadores perceberam que o ecrã de alguns smartphones ficava verde. Esta atualização implementou um patch de segurança mas também algumas melhorias a nível da câmara.

Após atualizarem o sistema, os consumidores perceberam que algo de errado se passava com o ecrã do smartphone. Este ficou com um tom esverdeado, mais claro nalguns casos e mais escuro noutros.

A maioria das queixas diz respeito ao Samsung Galaxy s20 Ultra, com o chip Exynos, e tudo indica que ocorre apenas com taxas de atualização mais altas, como 120 Hz, e brilho de ecrã menor do que 30%.

De acordo com as reclamações, este bug atua sobretudo em determinadas aplicações, como por exemplo, o Samsung Pay, a Câmara, a Calculadora, o SnapChat, Telegram, PUBG: Mobile e o Google Chrome.

Problema pode ser resolvido com reposição das configurações de fábrica

Esta situação tem solução e os consumidores têm conseguido ultrapassá-la através da reposição das configurações de fábrica, o que fortalece assim a suspeita de que o problema tem origem a nível do software.

Até ao momento a Samsung ainda não se pronunciou sobre este problema, mas é provável que uma próxima atualização traga a sua correção.

