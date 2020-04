Análise Huawei P40 Pro – A fotografia única numa incógnita de apps

O Huawei P40 Pro chegou ao mercado há poucos dias e assim estamos perante um smartphone único. Inclui características que mais nenhum modelo no mundo Android tem, principalmente a sua câmara e a sua loja de aplicações.

Há um sentimento estranho a utilizar o Huawei P40 Pro e nesta análise vou explicar porquê… em pormenor.

Foi no dia 26 de março que a Huawei apresentou ao mundo a sua nova linha de smartphones P40, composta pelos Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+. Os holofotes nestes lançamentos da Huawei são apontados, evidentemente, para a fotografia. Mas há muitas mais especificações que elevam a sua qualidade e que fazem deles grandes smartphones de topo.

É inegável que a Huawei continua a ser uma concorrente de peso no mercado, mas também é inegável que existem pormenores que tornam a utilização diferente de tudo aquilo que estávamos habituados até então num Android.

Especificações gerais do Huawei P40 Pro

É importante começar por referir em pormenor todas as especificações deste smartphone antes de tecer considerações sobre a experiência de utilização.

O Huawei P40 Pro vem assim equipado com o processador HiSilicon Kirin 990 5G de 7 nm+. Trata-se do mesmo SoC que equipa a versão 5G do Mate 30 Pro. É composto por 8 núcleos 2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55. Adicionalmente, vem com uma GPU Mali-G76 MP16.

Relativamente ao armazenamento interno, vem disponível com 128, 256 ou 512 GB, com 8 GB de RAM. Por outro lado, o armazenamento interno poderá ser expandido através de cartão nano memory (NM Card) até 256 GB.

O ecrã, pela primeira vez nesta gama, vem com um recorte onde estão inclusas as duas câmaras frontais e os sensores, incluindo o de reconhecimento facial para desbloqueio do smartphone. Além disso, para desbloqueio, vem ainda com sensor de impressões digitais ultrassónico integrado no ecrã.

Estamos perante um ecrã OLED de 6,58 polegadas com uma resolução de 1200 x 2640 píxeis com uma densidade de pontos por polegada de 441. Além disso, pode ser utilizado com uma taxa de atualização de 60Hz ou de 90Hz, sendo esta mais última mais útil durante jogos.

A grande novidade prende-se com o módulo único de câmaras, que já lhe valeu, aliás, a classificação de smartphone com melhor câmara para fotografar. Incluem assim as seguintes características.

CÂMARAS TRASEIRAS:

50 MP com abertura f/1.9 – grande angular de 23 mm (Omnidirecional PDAF, OIS)

12 MP com abertura f/3.4 – periscópio telefoto (PDAF, OIS, zoom ótico 5x – até 50x)

40 MP com abertura f/1.8 – ultra grande angular de 18mm (PDAF)

Câmara ToF 3D

Vídeo: 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@60/30fps, HDR, gyro-EIS

CÂMARAS FRONTAIS:

32 MP com abertura f/2.2 – grande angular 26mm (AF)

IR ToF

Vídeo: 2160p@30/60fps, 1080p@30fps

O P40 Pro tal como o modelo anterior, não inclui altifalante acima do ecrã, ou seja, não reproduz som em stereo, ainda que a qualidade de reprodução seja de grande qualidade. A questão é que falta a envolvência de som desejada num topo de gama.

Vem equipado ainda com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 e USB Tipo-C 3.1. Além do sensor de impressões digitais e de reconhecimento facial, traz ainda o acelerómetro, giroscópio, sensores de proximidade e luminosidade, bússola.

Por fim, a bateria é de 4200 mAh com tecnologia de carregamento rápido a 40 W e carregamento sem fios a 27 W. Além disso, ainda permite carregar outros dispositivos sem fios também a 27 W através da tecnologia de carregamento inverso sem fios.

O modelo foi lançado em 5 cores, nomeadamente, cinzento, dourado, azul, branco e preto, no entanto, em Portugal, parece só estar disponível nas cores cinza e preto, por 1049.99€.

Na caixa

O conteúdo da caixa é o seguinte:

Huawei P40 Pro

Manual de instruções rápidas

Clip para abrir o slot de cartões

Adaptador de corrente

Cabo USB/USB Tipo-C

Auriculares com fios

Construção e Design

A Huawei tem vindo a inovar nos seus modelos. No P40 Pro o destaque vai desde logo para as câmaras integradas no ecrã, bem como para o módulo das câmaras traseiras.

Mas, olhando para a frente do smartphone temos um ecrã com margens bastante reduzidas, com acabamento curvo, Ecrã Curvo Huawei Overflow, como a marca lhe chama, de forma a dissolver a imagem nas laterais. Considero, no entanto, que os cantos arredondados do ecrã são demasiado evidentes destacando-se em todo o ecrã.

O pormenor das câmaras embutidas no ecrã acaba por ser uma configuração melhor que o notch, ainda assim, em visualização de conteúdo, acaba por criar alguma distração, tal como já referi em relação ao Samsung Galaxy S10+, o primeiro da Samsung a integrar tal configuração.

As laterais, em metal, têm um acabamento bastante harmonioso com a restante estrutura em vidro. Do lado direito não inclui nenhum elemento, mas do lado esquerdo vem com os botões de Volume e Power. Na lateral inferior encontra-se o slot de cartões, o microfone, a porta USB Tipo-C e o altifalante. Já em cima existe o emissor de infravermelhos e um segundo microfone.

O módulo das câmaras traseiras segue um pouco daquilo que é a tendência atual. Um módulo retangular onde estão integrados todos os elementos, desde as câmaras ao flash LED, ao sensor de focagem.

Outro apontamento característico da linha Huawei P é a colocação do logo da marca na vertical, no canto inferior direito.

O smartphone é bastante suave e ergonómico. Mede 158,2 x 72,6 x 9 mm e pesa 209g.

Resta referir que inclui certificado IP68 de resistência a água e a poeiras. A acrescentar a este facto, o P40 Pro vem com um modo de fotografar e filmar dentro de água… mas sobre isso falo mais à frente.

O ecrã do Huawei P40 Pro

O ecrã do P40 Pro é OLED de 6,58 polegadas com uma resolução de 1200 x 2640 píxeis, com uma densidade de pontos por polegada de 441. Além disso, pode ser utilizado com uma taxa de atualização de 60Hz ou de 90Hz.

Quanto mais elevada a taxa de atualização mais fluidez e realismo apresentam os movimentos e as animações no ecrã.

A diferença entre os 60Hz e os 90Hz não é notória quando utilizado em tarefas corriqueiras, como gestão de e-mail, visualização de redes sociais ou edição de documentos. No entanto, em jogo ou vídeos de maior qualidade, essa diferença é então visível.

Segurança

A Huawei não descora o tópico da segurança. Para desbloqueio do smartphone ou de uma app privada, tem disponíveis os já tradicionais métodos biométricos de reconhecimento facial e de impressões digitais. Ambos são bastante seguros e funcionam de forma rápida.

Graças ao reconhecimento facial, se tiver recebido alguma notificação, o smartphone bloqueia a informação, caso exista outra pessoa a olhar para o ecrã. Desta forma a informação privada fica mais protegida.

O Android, a EMUI e a falta das apps Google

Os problemas entre a Huawei e os Estados Unidos são mais do que conhecidos levando à inexistência dos serviços Google nos smartphones da marca.

O Android está presente, mas tudo quanto são aplicações Google não podem entrar.

Relativamente ao Android, este encontra-se na versão 10, sendo melhorado pela interface de utilizador desenvolvida pela Huawei, a EMUI, neste caso, já com a versão 10.1.

De uma forma geral, a versão da EMIU 10.1 apresenta algumas novidades de peso, ainda que em termos visuais não se encontrem diferenças significativas face à versão 10. Muitas destas novidades, na verdade ainda não estão disponíveis no nosso mercado, como é o caso da assistente virtual Celia, ou do MeeTime, o serviço de videoconferência da Huawei, do género do FaceTime.

O que já se encontra disponível é, por exemplo, o serviço de streaming Huawei Music. No caso, a app além de servir de gestor das suas músicas existentes no smartphone, ainda oferece uma biblioteca de outras músicas. Para já a Huawei está a oferecer três meses gratuitos do serviço.

O serviço de notícias e acessibilidades que está disponível no ecrã à direita do ecrã principal, está também diferente e, evidentemente, não é suportado pelas notícias Google. No entanto, apresenta funcionalidades úteis no dia a dia.

Uma outra das novidades desta interface é o menu lateral de acessos rápidos a aplicações. É algo semelhante ao que a Samsung oferece com o seu menu associado ao ecrã curvo, mas, no caso da Huawei, apenas está mesmo projetado para apps.

O desempenho é de excelência e não poderia ser de outra forma. São notórios ainda alguns pequenos bugs no sistema, típicos das versões de teste, que não merecem grande destaque.

Sem apps Google… há alternativas?

A resposta é: há e não há. A Huawei consegue oferecer serviços de qualidade capazes de suprir alguns dos que estamos habituados a utilizar no ecossistema Google. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer.

Comecemos pela própria AppGallery. A loja de apps da Huawei está a crescer e tem já muita oferta de apps, nomeadamente apps nacionais como MB WAY, OLX, SIC Notícias ou SAPO… As mais populares como TikTok, Office da Microsoft, Bing ou Telegram também estão disponíveis.

Mas apps comuns como Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, ou a app do seu banco? Pois bem, terá que fazer o download do APK. Alguns destes são disponibilizados de forma oficial, mas outros apenas podem ser encontrados em serviços não oficiais, podendo colocar em causa a segurança dos utilizadores, caso a origem seja duvidosa. A app do banco, por exemplo, foi uma das que não tive mesmo oportunidade de ter instalada.

Jogos populares também são inexistentes na loja de aplicações da Huawei. Uma vez mais os APK poderão ser a solução.

Outras apps com solução viável

Mudando de app, a Huawei tem um serviço de armazenamento na Cloud que poderá ser uma solução válida ao Google Drive. O serviço básico oferece 5 GB, mas para quem acabou de comprar um P40 terá acesso a um ano gratuito de 50 GB. Os planos superiores também estão com descontos.

A app Galeria da Huawei está muito completa e pode ser sincronizada com o serviço Galeria Cloud. Mas será uma solução ao Google Fotos? Talvez… Há que considerar porém que é possível utilizar a versão web do Google Fotos, podendo mesmo carregar fotografias do smartphone. Contudo, o processo não é automatizado como é com a app.

Waze ou Google Maps? O Google Maps obviamente não funciona, no entanto, o Waze pode ser utilizado sem restrições. Contudo, há que ter em consideração que na AppGallery apenas existe uma app de navegação mais popular, a MAPS.ME, ainda assim, mais limitada que o Waze.

O Google Home não está disponível, nem existe nenhuma app que a possa substituir… para muitos não fará diferença, a mim criou-me alguns constrangimentos.

O YouTube ou o Tradutor, como outras apps Google, poderão ser, no entanto, utilizados diretamente nas suas web apps. Claro que com as limitações associadas. De referir que o Tradutor da Huawei é bastante eficiente, ao nível do da Google.

Existem pela Internet formas não oficiais de instalar a Play Store e os Serviços do Google Play que ainda não foram testadas. No entanto, em breve espero voltar com novidades neste tema.

Experiência de utilização

O P40 Pro foi o primeiro smartphone Android que testei intensivamente sem nenhuma app Google. A experiência de utilização é assim “um misto de sensações”.

Por um lado, um smartphone muito fluido, bastante produtivo, com excelente autonomia, uma câmara soberba e funcionalidades que respondem às exigências de um utilizador de um topo de gama.

Por outro lado, a dependência dos serviços Google faz com que a utilização seja um pouco frustrante. O simples facto de abrir a Play Store e ter todas as apps ao nosso dispor, torna a AppGallery quase inútil, além da falta de todas as outras apps que utilizo diariamente.

P40 Pro – A fotografia e um zoom incríveis

O melhor do Huawei P40 Pro é sem dúvida a sua câmara fotográfica. Ao nível do vídeo não há nada que distinga verdadeiramente esta câmara da principal concorrência de topo, ainda que os resultados sejam muito bons, mas é mesmo ao nível da fotografia, que o P40 Pro se distingue.

Antes de falar sobre resultados há que percorrer o módulo principal das câmaras para perceber exatamente onde é que cada uma atua.

As câmaras

A câmara principal de 50 MP tem uma lente grande angular de 23 mm e uma abertura f/1.9. Este sensor, tal como já acontece com o P30, tem um filtro de cores RYYB, ou seja, é mais sensível à luz, ideal para imagens captadas à noite ou em ambientes mais escuros, ao contrário do RGGB, típico da maioria dos smartphones.

Por omissão, as fotografias não são captadas em 50 MP, mas sim com metade da resolução. Portanto, para captar com 50 MP é necessário ativar o modo de alta resolução.

A câmara de 12 MP é telefoto e periscópio. Permite assim captar fotos com Zoom ótico 5 vezes, zoom híbrido 10 vezes, podendo alcançar as 50 vezes.

Já a de 40 MP tem uma lente ultra grande angular, essencialmente dedicada à captação de vídeo, podendo captar mesmo Time Lapse em 4K. Tal como a Huawei lhe chama, trata-se de uma câmara cinemática.

O sensor de profundidade 3D ajuda a detetar profundidade em tempo real e a criar efeito bokeh de qualidade.

A app Câmara

A app dedicada à câmara tem como novidades essenciais o modo Alta resolução, já referido, o modo Subaquático e ainda a Visão dupla.

No modo Subaquático, o que acontece essencialmente é que os botões ganham funcionalidades de captação rápida. Assim, o botão Power liga e desliga o ecrã, o de redução de volume inicia a captação de vídeo e o de aumento de volume, capta fotografias. No entanto, é aconselhada a utilização de uma caixa estanque, nomeadamente, uma da marca.

A câmara frontal é de 32 MP e funciona em conjunto com uma câmara de profundidade IR, para tirar selfies com um efeito desfocado de qualidade superior.

Os resultados

De uma forma geral, o que mais se destaca nesta câmara é a captação de detalhes, a qualidade de fotografias em ambientes escuros, o efeito desfocado e, claro está o zoom com um detalhe incrível.

Bateria do Huawei P40 Pro

Sem grandes surpresas, o P40 Pro tem uma excelente autonomia. Esta é uma característica comum dos topos de gama da marca. Com uma utilização comum, a mesma de sempre neste tipo de análises, foram conseguidos dois dias de utilização com um ciclo de bateria. Para utilizações mais intensivas, facilmente dura um dia inteiro.

No campo do carregamento, temos assim uma bateria de 4200mAh que carrega a 40W. Isto significa, portanto, que com 10 minutos de carregamento atinge 33% de carga, em meia hora carrega 78% e chega aos 100% em 60 minutos.

Além do carregamento rápido, ainda oferece carregamento sem fios a 27W e carregamento reversível, também a 27W.

Veredicto

O Huawei P40 Pro tinha tudo para ser o melhor smartphone da atualidade… não fosse a falta de apps Google. A EMUI é uma das melhores e mais completas interfaces de utilização, esta versão tem melhorias significativas, mas infelizmente a sua loja de aplicações ainda tem uma oferta muito limitada.

Na verdade, todas as outras apps google podem ser, mais ou menos substituídas, diria que é uma questão de mais alguns dias de utilização e transferência de dados dos serviços google para os serviços Huawei, nomeadamente, para a Cloud. Mas a questão é que faltam muitas apps essenciais dentro da AppGallery.

A câmara fotográfica é única e será certamente o grande fator decisivo para a compra deste smartphone em detrimento de outro de topo.

É claro que para quem não tem grande dependência das apps Google, para quem facilmente faz o download de APKs de apps de forma o mais segura possível, esta acaba por ser uma questão secundária.

Resumindo, a avaliação final é sem dúvida muito positiva, mas a Huawei ainda tem uma longa caminhada pela frente na sua oferta de aplicações.