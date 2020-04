A ausência das apps e serviços da Google nos mais recentes smartphones da Huawei não são um problema para a maioria dos utilizadores. A oferta de apos da AppGallery é já grande e cobre quase todas as necessidades.

Ainda assim, para alguns utilizadores, estes são necessários, para conseguirem manter a sua utilização completa e normal. Se não estão de raiz, a verdade é que a sua instalação não é um processo completo. Para o mostrar hoje trazemos mais um guia simples para o fazerem.

Nova ajuda para quem tem smartphones Huawei

Têm surgido na Internet várias formas de instalar as apps e os serviços da Google nos smartphones da Huawei. Estes funcionam durante algum tempo, mas acabam por começar a apresentar problemas em novos equipamentos.

Claro que rapidamente se descobrem formas de contornar os problemas, levando à necessidade de novas instruções. É isso que temos agora disponível para todos. O guia que apresentamos consegue trazer para o novo Huawei P40, para o Mate 30 pi ou igualmente noutro qualquer smartphone da marca os serviços e apps da Google.

Instalar apps e serviços da Google

O primeiro passo a tomar é feito fora do smartphone e consiste em colocar dentro de uma pen ou cartão de memória o conteúdo do ficheiro com as apps necessárias. Este deve ser descomprimido para a raiz da pen ou do cartão de memória.

Depois deste passo, resta só mesmo ligar esta memória ao smartphone e seguir os passos apresentados no vídeo abaixo. Todos os passos estão descritos de forma clara e são rápidos de usar. Em alguns minutos podemos instalar e decerto usar as apps da Google.

Pode usar este método no P40 ou no Mate 30

Este método é ligeiramente mais complexo que os anteriores, que recorriam apenas à instalação de alguams apps. Agora é necessário lidar com erros, mas as ferramentas necessárias estão presentes e qualquer um as pode usar.

Depois de darem este passo, podem sempre recorrer à app Phone Clone para trazerem todo o conteúdo, dados e apps para o novo smartphone Huawei. Ponderem sobretudo se as ofertas da AppGallery não são suficientes para as necessidades dos utilizadores.