O Windows Defender conseguiu ganhar o seu espaço e é hoje uma das principais propostas no campo da segurança. Integra-se de forma única com o Windows 10 e consegue garantir de forma quase total a segurança deste sistema.

Infelizmente, e fruto de um problema pontual, o Windows Defender esteve com problemas graves e deixou os utilizadores do Windows 10 desprotegidos. A solução acabou por ser resolvida, mas esteve a limitar a proteção do Windows 10.

Uma falha grave no Windows Defender

Tal como outro antivírus, o Windows Defender depende das assinaturas periódicas que recebe para proteger os utilizadores. Estas atualizações são fornecidas pela própria Microsoft, que controla assim o comportamento da sua solução de segurança.

Foi precisamente uma dessas atualizações que trouxe recentemente problemas ao Windows Defender e ao próprio Windows 10. Esta chegou de forma completamente normal, mas rapidamente começou a apresentar problemas sempre que era feita uma análise completa do sistema, mesmo que automática.

O Windows 10 esteve desprotegido durante horas

Sem qualquer razão aparente, esta análise de segurança do Windows Defender passou a interromper a aplicação. Esta apresentava erros dentro do próprio Windows 10. Assim, e sem este elemento essencial, a segurança esteve comprometida.

Rapidamente as queixas começaram a surgir nos fóruns da Microsoft, relatando os problemas que estava a assolar o Windows Defender. Também no Reddit estas queixas foram relatadas.

Microsoft resolveu rapidamente com uma atualização

Do que foi apontado, este problema poderá estar a surgir pela presença de ficheiros com 2 pontos no nome. Isso levaria a que o Windows Defender tivesse o comportamento anormal relatado. Outros relatos apontavam para a presença de um atalho para o Steam no Menu Iniciar.

Este problema foi, entretanto, resolvido pela Microsoft. Foi lançada uma nova atualização das assinaturas, versão 1.313.1687.0, que elimina esta falha. Esta deverá ser instalada automaticamente ou forçada no Windows Defender. É ainda certamente recomendada uma análise completa ao Windows.