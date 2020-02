Não tem sido simples o processo de lançamento de smartphones pela Huawei. A limitação de acesso às apps e serviços da Google obrigou a empresa a criar todo um ecossistema próprio e que muitos julgavam não ter qualquer futuro.

A verdade é que a AppGallery cresceu e evoluiu nos últimos meses, sendo já um caso de sucesso. É de tal forma grande que hoje em dia, esta loja de apps da Huawei é já a terceira maior do universo mobile.

A terceira maior loja de apps mobile

Estes dados referentes à AppGallery da Huawei foram revelados pela empresa na passada segunda-feira, depois de dar a conhecer ao mundo o Mate Xs, o MatePad Pro 5G e o MateBook X Pro. Foi o momento de fazer um balanço e apresentar os dados referentes a esta loja.

Tendo sido criada em 2011, esta loja tem crescido ao longo dos anos e é hoje uma alternativa viável para os utilizadores do universo Android. Fruto de todos os problemas recentes, e que são bem conhecidos, a Huawei viu-se obrigada a acelerar o seu desenvolvimento e a envolver os programadores.

Excelentes resultados para a AppGallery da Huawei

Assim e a mostrar o resultado deste seu empenho, a AppGallery é já hoje a terceira maior loja de apps do universo mobile. À sua frente tem apenas a loja de apps da Apple e a da Google, já com muitos anos no mercado e certamente com um leque de dispositivos muito elevado a usarem-na.

Atualmente, esta loja serve já 600 milhões de dispositivos em 170 países. Em 2019, a AppGallery da Huawei teve mais de 400 milhões de utilizadores ativos mensalmente, que contribuíram para os 210 mil milhões de downloads realizados nesse ano.

A Google olha para esta alternativa com outros olhos

Entretanto, há ainda a ter em conta a presença das novas Quick Apps. Estas permitem principalmente que os utilizadores as usem sem ter de as instalar, bastando chamá-las diretamente da AppGallery. Neste momento a loja de apps da Huawei tem já presentes mais de 1700 destas apps.

Num momento em que tem novas máquinas a chegar ao mercado, como o Mate Xs ou o P40, estas são excelentes novidades para quem ainda prefere esta marca. Naturalmente já aprenderam a viver sem as apps da Google, tal como o fizeram igualmente os muitos utilizadores do Mate 30. Aparentemente a Google quer voltar, mas o futuro pode não passar por este movimento.