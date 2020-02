Ao longo dos anos a Microsoft tem conseguido criar novidades importantes para o seu sistema operativo. Coloca-as em áreas que o utilizador usa de forma diária e com o que se pensa ser um resultado positivo.

O Windows Phone 7 viu nascer os Live Tiles, que traziam mais informação aos ícones deste sistema. Estes foram sendo alargados a outros sistemas até chegarem ao Windows 10. A Microsoft parece agora determinada a acabar de vez com os Live Tiles e principalmente todas as informações que trazem.

Microsoft terá decretado o fim dos Live Tiles

Ao longo dos anos a Microsoft não tem mudado muito o seu conceito dos Live Tiles. Estes ícones animados conseguem dar aos utilizadores informações adicionais em tempo real sem que as apps estejam abertas. São uma montra para a apresentação de dados de forma dinâmica e até útil.

Claro que com o fim do Windows Mobile a Microsoft resolveu colocar um ponto final nesta tecnologia e deixou-a simplesmente abandonada e sem qualquer atualização. Este parece ser agora o cenário final desta tecnologia que muito em breve poderá simplesmente desaparecer.

Mais uma tecnologia removida do Windows 10

É ainda um rumor, mas tudo indica que muito em breve o Menu Iniciar do Windows 10 vai receber grandes alterações. Isso tem vindo a acontecer ao longo dos últimos meses, mas poderá tomar novas medidas dentro de pouco tempo.

A Microsoft quer tornar este componente ainda mais limpo e fontes próximas com os desenvolvimentos do Windows 10 revelaram que este é mesmo um elemento que vai desaparecer. Isso já se vê nos novos ícones apresentados e o próprio Windows 10X abandona por completo os Live Tiles.

Menu Iniciar vai novamente voltar a mudar

Esta tecnologia já teve o seu tempo e fazia sentido em plataformas móveis ou interfaces de tablets. A Microsoft percebeu isso e tem vindo a fazer desaparecer esta componente. Num desktop os Live Tiles perdem todo o sentido e deixam de ser uma necessidade.

O Menu Iniciar do Windows 10 parece estar eventualmente a preparar-se para receber mais uma mudança. A Microsoft tem, nos últimos anos, experimentado muito com este componente, não sendo totalmente do gosto dos utilizadores.